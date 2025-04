Calendario finale scudetto volley femminile: Milano attende l’avversaria. Programma, date, tv, streaming

Milano si è qualificata alla finale scudetto di volley femminile, chiudendo per 3-0 la serie con Scandicci. Si preannunciava un confronto particolarmente combattuto tra la seconda e la terza forza della regular season, ma le lombarde hanno dettato legge nelle tre partite disputate e hanno così blindato l’accesso all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore. Le ragazze di coach Stefano Lavarini andranno a caccia del primo trofeo della propria storia dopo aver perso le finali playoff del 2022 e del 2023 sempre contro Conegliano.

Le meneghine dovranno attendere per conoscere quale sarà la propria avversaria nel testa a testa più importante: sarà la vincente della sfida tra Conegliano e Novara, attualmente le Pantere conducono per 2-1 e mercoledì 9 aprile si disputerà la gara-4 al PalaIgor con poi una possibile bella di spareggio al PalaVerde di Treviso nel fine settimana. Nel frattempo Milano potrà tirare un po’ il fiato e prepararsi in vista della finale scudetto, di cui si conosce il calendario in termini di date (gli orari devono ancora essere stabiliti).

Milano potrà godere del fattore campo nel caso in cui affrontasse Novara: in un eventuale incrocio con le piemontese la Numia giocherebbe in casa gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5. In caso di rivincita contro Conegliano, invece, potrebbe godere del sostegno del proprio pubblico soltanto in gara-2 e nell’eventuale gara-4. A determinare l’alternanza sarà la classifica al termine della regular season di Serie A1, vinta dalla corazzata veneta davanti alle lombarde, a Scandicci e a Novara.

La finale scudetto di volley femminile incomincerà mercoledì 16 aprile, gara-2 si disputerà sabato 19 aprile, mentre gara-3 è prevista martedì 22 aprile. L’eventuale gara-4 si giocherebbe venerdì 25 aprile, mentre l’eventuale bella di spareggio andrebbe in scena domenica 27 aprile. Di seguito il calendario dettagliato, in attesa dei vari orari e dell’avversaria di Milano. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

Tutti gli orari e le sedi devono ancora essere definiti

Gara-1: mercoledì 16 aprile

Gara-2: sabato 19 aprile

Gara-3: martedì 22 aprile

Eventuale gara-4: venerdì 25 aprile

Eventuale gara-5: domenica 27 aprile

PROGRAMMA FINALE SCUDETTO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.