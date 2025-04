Chi affrontano Berrettini e Musetti al primo turno di Montecarlo? Svelati gli avversari

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno scoperto quali saranno i loro avversari nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. I due tennisti italiani attendevano infatti dei qualificati per fare il proprio debutto sulla terra rossa del Principato e nel pomeriggio odierno si è svolto il sorteggio che ha svelato l’identità dei rivali per l’esordio dei nostri portacolori di punta in Costa Azzurra.

Matteo Berrettini se la dovrà vedere con l’argentino Mariano Navone, che ha avuto la meglio sul taiwanese Tseng e poi sul francese Arthur Rinderknech. Il tennista romano, reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Miami, partirà con i favori del pronostico contro il numero 61 del mondo, ma non dovrà sottovalutare il sudamericano, sempre rognoso su questo tipo di superficie. Il nostro portacolori ha vinto l’unico precedente, andato in scena lo scorso anno nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech.

Lorenzo Musetti affronterà il cinese Yunchaokete Bu, che ha prevalso contro il norvegese Kjaer e lo spagnolo Ramos-Vinolas. Il tennista toscano, reduce dalla sconfitta contro il serbo Novak Djokovic agli ottavi di finale di Miami, è sulla carta il giocatore più accreditato e la terra rossa gli è particolarmente congeniale, ma dovrà prendere con le pinze l’arrembante asiatico, che lo ha sconfitto nell’unico precedente (lo scorso anno agli ottavi del torneo ATP 500 di Pechino).

Berrettini e Musetti scenderanno in campo nella giornata di lunedì 7 aprile: per il romano terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Court Des Princes, per il toscano secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III. Berrettini ha messo nel mirino il secondo turno contro Alexander Zverev, mentre Musetti incrocerebbe il vincente della sfida tra il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda.