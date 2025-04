Ranking ATP degli italiani prima di Montecarlo: Sinner solido, Berrettini scivola, balzi di Cobolli e Darderi

La stagione sulla terra rossa è ufficialmente incominciata e dal 6 al 13 aprile andrà in scena il primo Masters 1000 su questa superficie: spazio al torneo di Montecarlo, che come sempre si preannuncia altamente appassionante e avvincente con tanti big pronti a darsi battaglia nel Principato. Tra le grandi firme mancheranno il nostro Jannik Sinner (numero 1 del mondo, assente per squalifica) e lo statunitense Taylor Fritz (il numero 4 del circuito ha deciso di saltare l’appuntamento in Costa Azzurra). Gli azzurri sperano di fare strada in questo evento che inaugura un’intensissima primavera sul mattone tritato, ma qual è il ranking ATP degli italiani prima del Masters 1000 di Montecarlo?

Jannik Sinner è sempre il numero 1 del mondo con 10.330 punti ed è ormai prossimo ad avere la certezza di presentarsi davanti a tutti in occasione del suo rientro agonistico previsto agli Internazionali d’Italia. Il fuoriclasse altoatesino deve sperare che il tedesco Alexander Zverev non vinca a Montecarlo, a Madrid e a Barcellona nelle prossime settimane per mantenere la vetta quando abbraccerà il pubblico della Capitale, dove si giocherà dal prossimo 7 maggio.

Lorenzo Musetti resta stabile al 16mo posto con 2.650 punti, mentre Matteo Berrettini ha perso virtualmente sette posizioni perché non ha difeso i 250 punti di Marrakech e potrebbe subire il sorpasso anche da parte dell’olandese Tallon Griekspoor se dovesse imporsi in Marocco. Il romano occupa virtualmente la 34ma piazza con 1.530 punti (potrebbe scivolare in 35ma posizione) e potrebbe essere avvicinato da Flavio Cobolli, che è già risalito di otto piazze ed è 37mo virtuale con 1.415 punti: se il romano dovesse vincere il torneo di Bucarest volerebbe a quota 1.500 e sarebbe 36mo.

Matteo Arnaldi 40mo (1.340, -1) e Lorenzo Sonego 41mo (1.336, -3), mentre Luciano Darderi ha già guadagnato sei posizioni virtuali con la finale a Marrakech: il 23enne è 51mo con 1.069 punti all’attivo e in caso di vittoria volerebbe a quota 1.154 punti, utili per la 48ma piazza. Mattia Bellucci festeggia il best ranking (66mo con 885 punti), in top-100 anche Luca Nardi (93mo) e Francesco Passaro (98mo), mentre Fabio Fognini ha perso quattordici posizioni ed è scivolato al 113mo posto.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DI MONTECARLO

1. Jannik Sinner 10.330 (stabile)

16. Lorenzo Musetti 2.650 (stabile)

34. Matteo Berrettini 1.530 punti (35mo se Griekspoor vince a Marrakech, -7 o -8)

37. Flavio Cobolli 1.415 (36mo con 1.500 punti se vince a Bucarest, +8 o +9)

40. Matteo Arnaldi 1.340 (-1)

41. Lorenzo Sonego 1.336 (-3)

51. Luciano Darderi 1.069 (48mo con 1.154 punti se vince a Marrakech, +6 o +9)

66. Mattia Bellucci 885 (+5)

93. Luca Nardi 637 (stabile)

98. Francesco Passaro 611 (-1)

113. Fabio Fognini 544 (-14)