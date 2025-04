Calcio, il Bologna batte ancora l’Empoli e va in finale di Coppa Italia

Il Bologna bissa il successo dell’andata contro l’Empoli e si impone anche nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 di calcio: i felsinei, dopo lo 0-3 ottenuto in Toscana, vincono in casa per 2-1 ed approdano in finale, dove affronteranno il Milan.

Nel primo tempo, nonostante i tre gol di vantaggio, i felsinei passano subito a condurre dimostrando di non aver preso sottogamba l’impegno: al 7′ Fabbian sfrutta al meglio l’assistenza di Moro e porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti, dal canto loro, onorano l’impegno, nonostante il discorso qualificazione sia chiuso, e pervengono al pareggio al 33′ con Kovalenko.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ed il Bologna amministra agevolmente avvicinandosi a grandi passi all’ultimo atto. Dopo la consueta girandola di cambi, però, arriva il gol che decide la sfida: all’86’ Dallinga, servito da Lykogiannis, timbra la rete che vale il definitivo 2-1.