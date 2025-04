Calcio femminile, tris dell’Inter contro la Roma nel 25° turno di Serie A. Sassuolo piega il Como

Calato il sipario sul 25° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Nella giornata di ieri è arrivato il verdetto più importante, ovvero la conquista del sesto titolo tricolore per la Juventus che, grazie al successo 2-0 contro il Milan al ‘Pozzo-La Marmora’ di Biella, hanno chiuso i giochi a tre turni della conclusione. Un risultato che ha permesso al club bianconero di raggiungere la Torres a quota sei affermazioni, record dell’era dei tre punti.

Questo sabato, relativamente alla Poule Scudetto, si sono confrontate le due immediati inseguitrici della Vecchia Signora, ovvero l’Inter e la Roma. Ebbene, la Beneamata ha allungato la striscia di imbattibilità casalinga (12 match senza sconfitte, otto vittorie e quattro pareggi), prevalendo con lo score di 3-0 contro le capitoline (zero punti nelle ultime cinque trasferte di Serie A).

Nella prima frazione di gioco una rete al 6′ di Elisa Polli ha fatto capire l’antifona alla compagine allenata da Alessandro Spugna. Nella ripresa un’autorete della danese Sanne Troelsgaard al 72′ ha messo in discesa il match per le padrone di casa. Il 3-0 è stato firmato dalla grande ex del match, ovvero Elisa Bartoli all’80’. Inter dunque in piazza d’onore in classifica generale a -10 dalla Juventus, mentre giallorosse terze a -14 dalle bianconere, con un margine di 6 punti sulla Fiorentina, nella conquista dell’ultimo posto in Champions League.

Per quanto riguarda la Poule Salvezza, all”Enzo Ricci’ c’è stato il confronto tra Sassuolo e Como con la vittoria 3-0 delle neroverdi che hanno portato a quattro i loro successi consecutivi. Tutto si è deciso nel primo tempo con le marcature realizzate dalla scozzese Lana Clelland, al 2′ e al 29′ e il gol al 36′ di Valentina Gallazzi su assist di una scatenata Clelland. Sassuolo dunque che si è avvicina al secondo posto delle lariane in questa Poule (-1), con la Lazio a guidare le fila con 4 lunghezze di margine sulla formazione allenata da Gian Loris Rossi.