Calcio, Inter travolta dal Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia: sfuma il sogno ‘Triplete’ per i nerazzurri

La maledizione del Diavolo. L’Inter vede sfumare i sogni di “Triplete” in questa stagione, dovendo fare i conti ancora una volta con i cugini rossoneri. Il Milan ha infatti battuto la Beneamata nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia a San Siro, dopo che all’andata il punteggio era stato di 1-1.

Un 3-0 perentorio quello della squadra allenata da Sergio Conceiçao, che non ha ammesso repliche. La doppietta del serbo Luka Jovic al 36′ e al 49′ e la marcatura dell’olandese Tijjani Reijnders all’85’ ha affossato la formazione di Simone Inzaghi. In questo, la squadra milanista conclude da imbattuta negli scontri diretti l’annata rispetto ai rivali interisti.

PRIMO TEMPO – Inzahgi vara il suo classico 3-5-2: Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. Conceiçao risponde con 3-4-3: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. Nei primi 30′ è l’Inter a fare la partita e a confezionare le chance per sbloccare il risultato: al 9′ una conclusione in diagonale di Darmian non trova per poco lo specchio della porta, al 21′ Dimarco colpisce la traversa e successivamente una conclusione alle stelle di Martinez da posizione molto favorevole. I rossoneri sono bravi a soffrire e a colpire alla prima vera chance. Alla mezz’ora, infatti, Jovic è bravissimo a farsi trovare pronto all’appuntamento, sfruttando un bel cross dall’out destro di Jimenez. Prima frazione che non ha altri sussulti e si chiude sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Dopo 4′ nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Theo Hernandez, ancora una volta Jovic si traveste da Pippo Inzaghi dei bei tempi e di rapina realizza il raddoppio. Un uno-due micidiale del Diavolo. La Beneamata attacca a testa bassa, ma non c’è concretezza. L’unico squillo degno di nota c’è al 69′, quando De Vrij chiama in causa Maignan, bravissimo a far calare la saracinesca. All’85’ il tris rossonero di Reijnders, che trasforma in oro un filtrante di Leao. Fischio finale e Inter che chiude la stagione senza vincere alcuno scontro diretto con i cugini nei cinque match disputati.