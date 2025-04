Bologna-Milan, Finale Coppa Italia calcio 2025: programma, orario, tv, streaming

Andrà in scena mercoledì 14 maggio, alle ore 21.00, la sfida valevole per la finale della Coppa Italia 2024-2025 di calcio tra il Bologna ed il Milan: nel match in programma tra tre settimane, prevista allo Stadio Olimpico di Roma, verrà messo in palio il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana.

Nel penultimo atto i felsinei hanno eliminato l’Empoli, battuto sia all’andata in trasferta per 0-3 che al ritorno in casa per 2-1, mentre i rossoneri hanno avuto la meglio sull’Inter nel doppio derby meneghino grazie all’1-1 dell’andata ed al successo per 3-0 al ritorno.

Per il match della finale di Coppa Italia 2024-2025 di calcio tra Bologna e Milan la diretta tv sarà prevista su Canale 5, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Mediaset Infinity e SportMediaset.it, infine la diretta live testuale sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO COPPA ITALIA CALCIO 2024-2025

Mercoledì 14 maggio

Finale Coppa Italia – Stadio Olimpico di Roma

21.00 Bologna-Milan – Diretta tv su Canale 5

PROGRAMMA COPPA ITALIA CALCIO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.