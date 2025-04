Calcio, Juventus ko contro il Parma al ‘Tardini’. Vittorie esterne di Lazio e Fiorentina nel 33° turno di Serie A

Sono andati in archivio gli incontri della 33ª giornata del campionato di calcio di Serie A, che non si erano potuti disputare nel giorno di Pasquetta per via della morte di Papa Francesco. La scomparsa del Santo Padre aveva portato alla decisione della Lega Serie A di posticipare in data odierna le partite, che hanno emesso dei verdetti molto chiari.

Al “Tardini” di Parma la Juventus di Igor Tudor è stata sconfitta dai ducali. A decidere il confronto è stato il gol nel minuto di recupero della prima frazione di gioco dell’argentino Mateo Pellegrino. Bianconeri non in grado di recuperare e di scrivere una storia diversa in questo match e dunque battuti. Un ko che costa il quarto posto nella rincorsa alla qualificazione alla Champions League, in favore del Bologna. Da segnalare anche l’infortunio al centravanti croato Dusan Vlahovic.

Vittorie esterne invece della Fiorentina e della Lazio. La formazione viola è stata in grado di ribaltare lo score a Cagliari, tenuto conto del gol dei sardi siglato da Roberto Piccoli al 7′. Al 36′ a ristabilire la parità ci ha pensato il tedesco Robin Gosens. Nelle prime battute della ripresa il raddoppio dei gigliati è stato griffato dall’altro argentino Lucas Beltran. Viola dunque che sale a 56 punti a -1 dalla Roma (settima).

Ad approfittare dello stop dei bianconeri, sono stati i biancocelesti che hanno agganciato in graduatoria la squadra di Tudor, vista l’affermazione a Marassi contro il Genoa 2-0. Laziali in superiorità numerica dopo 22′ di gioco, visto il rosso al danese Sebastian Otoa. Il gol di Taty Castellanos al 32′ ha messo in discesa la sfida per la squadra di Marco Baroni. Il raddoppio del senegalese Boulaye Dia al 65′ ha mandato i titoli di coda, dovendo però constatare al 72′ l’espulsione del marocchino Reda Belahyane tra le fila laziali.

A conclusione, il Torino si è imposto tra le mura amiche contro l’Udinese grazie alle marcature dello scozzese Che Adams al 39′ e del francese Ali Dembele all’85’. Toro dunque che guadagna tre punti nei confronti dei friulani e rafforza la decima piazza in graduatoria (43 punti).