Calcio femminile, le migliori italiane della 7ª giornata della Poule Scudetto e Salvezza di Serie A: Girelli incontenibile

Lo scorso weekend è terminato un turno particolarmente importante per il calcio femminile italiano. In occasione della settima giornata della seconda fase del Campionato di Serie A, quella dedicata alla Poule Scudetto e Salvezza, la Juventus ha infatti conquistato aritmeticamente il sesto scudetto della sua storia, mentre l’Inter battendo la Roma si è assicurata la matematica certezza di partecipare il prossimo anno alla Champions League. Non è invece cambiata la situazione nei bassifondi, con il Napoli uscito sconfitto dal match contro la Lazio, rimanendo molto vicino alla graticola, attualmente occupata dalla Sampdoria. Ma quali sono state le calciatrici che più si sono distinte nell’ultima giornata? Scopriamolo servendoci delle statistiche fornite da OPTA per FIGC.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SETTIMA GIORNATA DELLA POULE SCUDETTO E SALVEZZA

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Impossibile non cominciare con la grande bomber bianconera, trascinatrice totale nella disputa contro il Milan che ha permesso alle ragazze di Massimiliano Canzi di conquistare il titolo. Ma oltre alla magica doppietta, la numero 10 ha anche partecipato a più tiri in porta, ben sei. Ad oggi, il suo bottino recita 22 timbri su 19 partite. Numeri che parlano da soli.

LISA BOATTIN (JUVENTUS) – Grande prestazione per la numero 13, scesa in campo finalmente con la mente fresca e libera da pressione, dimostrandosi molto reattiva su più fronti, e soprattutto con una grande qualità sulla gestione del pallone.

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – È sempre lei la giocatrice “ovunque” della formazione biancoceleste che, per l’occasione, non solo ha messo a referto una preziosa rete, ma si è resa anche artefice di più tiri (8) e più tocchi nell’area delle avversarie (10). Una sicurezza.

VALENTINA GALLAZZI (SASSUOLO) – Un ritorno in grande stile per la centrocampista neroverde, di nuovo in goal dopo un lasso di tempo molto lungo dimostrandosi molto lesta, attenta e cinica. Un ottimo riassunto della sua partita.

ELISA POLLI (INTER) – C’è lei dietro la grande impresa dell’Inter che, sconfiggendo la Roma, ha staccato una meritata qualificazione per la Champions League 2025-2026. L’icona della compagine nerazzurra nello specifico ha aperto le marcature segnando la prima delle tre reti, ingaggiando sedici duelli e vincendone undici. Un ruolino di marcia di alto profilo.