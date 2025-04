Calcio, morte Papa Francesco: rinviati i match odierni della Serie A

Papa Francesco si è spento alle ore 07.35 di questa mattina. Il Pontefice, che ieri era apparso in Piazza San Pietro per le celebrazioni della Santa Pasqua, se n’è andato all’età di 88 anni e non stanno mancando le reazioni a livello globale. Anche il mondo dello sport, ovviamente, è coinvolto con conseguenze che ricadranno anche sui campionati di calcio.

La Serie A, infatti, alla notizia della morte del Pontefice, ha annunciato che le partite in programma oggi, lunedì 21 aprile (giorno di Pasquetta), saranno rinviate a data da destinarsi. Il comunicato di Lega Serie A: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”.

Andiamo nello specifico del massimo campionato italiano di calcio. Oggi erano in programma i seguenti incontri:

– Ore 12.30 Torino-Udinese

– Ore 15.00 Cagliari-Fiorentina

– Ore 18.00 Genoa-Lazio

– Ore 20.45 Parma-Juventus

Di conseguenza le 4 partite che sono state cancellate saranno rinviate nei prossimi giorni o settimane. La situazione più complicata appare quella della Fiorentina. I viola, infatti, ancora coinvolti nella Conference League, hanno il calendario particolarmente ingolfato, e ricollocare la sfida in casa del Cagliari non sarà semplice. Vedremo anche quando sarà recuperata Parma-Juventus che, visti i risultati di Atalanta e Bologna di ieri, avrà enormi ripercussioni sulla lotta per zona-Champions League.