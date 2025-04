Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski oggi, ATP Madrid 2025: orario, nuovo programma, streaming

Dopo il rinvio provocato dal blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia, Madrid appare pronta a rimettere mano al suo torneo, il Masters 1000 e WTA 1000 capitolino. Impegnati anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori in un primo turno che difficilmente potevano immaginare più duro.

Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la coppia tutta britannica formata da Joe Salisbury e Neal Skupski, quest’anno poco fortunata nei sorteggi e perciò non al livello cui ci si poteva aspettare in classifica mondiale, ma pur sempre con dentro un complessivo di nove Slam, di cui cinque in doppio maschile e quattro in doppio misto. Ci sarà dunque particolare attenzione per i due azzurri, quest’anno già finalisti agli Australian Open e vincitori a Rotterdam, ma in striscia negativa da allora con due sole vittorie a fronte di cinque sconfitte.

Il match tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Joe Salisbury/Neal Skupski si giocherà alle ore 12:00 in apertura di programma sul campo 5. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) a seconda delle scelte di programmazione, nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

