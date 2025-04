WTA Madrid 2025: solo Andreeva e Gauff si salvano dall’interruzione

Doveva essere il giorno degli ottavi di finale nel WTA 1000 di Madrid, e invece si è trasformato in un vero e proprio lunedì nero non solo nella capitale spagnola, ma anche in tutto il Paese. Il blackout che ha colpito l’intero territorio nazionale più ampie parti del Portogallo e alcune del sud della Francia ferma in modo totale l’evento madrileno, determinando inevitabilmente variazioni per tutta la programmazione dei prossimi giorni.

Le uniche due partite che si sono concluse quest’oggi fanno parte proprio della quota WTA. Anzi, è quasi surreale il fatto che, dopo il suo 6-4 6-2 sulla svizzera Belinda Bencic, Coco Gauff si sia trovata a realizzare l’intervista in campo potendo assistere, suo malgrado, in piena presa diretta all’interruzione su scala nazionale della corrente elettrica e, conseguentemente, di qualsiasi cosa avesse con essa a che fare, dai tabelloni pubblicitari in giù.

L’altro incontro a terminare è quello con cui Mirra Andreeva supera una delle sorprese del torneo, l’ucraina Yuliia Starodubtseva, per 6-1 6-4. Ora tra la russa e l’americana sarà quarto di finale più che anticipato, a livello di attese, ma, a proposito di attese, rimane da capire cosa succederà col resto degli incontri.

Ce n’erano altri sei in programma nella parte alta del tabellone: dall’alto verso il basso di tale zona Sabalenka-Stearns, Kostyuk-Potapova, Uchijima-Alexandrova, Svitolina-Sakkari, Keys-Vekic e Shnaider-Swiatek. Erano moltissimi i temi d’interesse, ma ora la cosa fondamentale sarà capire cosa succederà sia alla programmazione che al torneo, anche tenendo d’occhio le notizie che arrivano dal resto della Spagna, perché qui è successa una cosa che va molto oltre il tennis.