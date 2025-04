ATP Madrid, cancellate tutte le partite di giornata. Quello di Arnaldi tra i pochi match conclusi

Si interrompe con largo anticipo e con tanti match ancora da completare il programma odierno del Madrid Open 2025, torneo combined di categoria 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta della Caja Magica. Il massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna, il Portogallo ed il sud della Francia ha portato gli organizzatori dell’evento a sospendere gli incontri in via provvisoria e poi definitiva fino a fine giornata.

L’operatore di rete portoghese Ren ha fatto sapere che il blackout sarebbe il risultato di un guasto nella rete elettrica spagnola legato ad un raro fenomeno atmosferico. A causa di estreme variazioni di temperatura in Spagna ci sono state oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione che hanno provocato guasti alla sincronizzazione tra i sistemi elettrici provocando disturbi alla rete europea interconnessa.

A conti fatti l’unica partita di singolare maschile terminata oggi è stata quella di Matteo Arnaldi, che ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3 6-4 giocando la seconda metà del secondo set sul campo 4 senza il supporto della tecnologia per le chiamate (il giudice di sedia ha dovuto arbitrare da solo, non essendoci i giudici di linea).

Conclusi anche due ottavi di finale del tabellone femminile, con i successi di Coco Gauff su Belinda Bencic e di Mirra Andreeva su Yuliia Starodubtseva, oltre ad un doppio maschile ed un doppio femminile. Fermato sul punteggio di 6-4 5-4 il confronto che vedeva in vantaggio il bulgaro Grigor Dimitrov sul britannico Jacob Fearnley. Rimandate a domani tutte le altre sfide previste nel pomeriggio e nella sessione serale.