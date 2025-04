Beffa finale per Bolelli/Vavassori. I due azzurri escono ai sedicesimi di Madrid

La beffa della sconfitta si materializza ad un passo dal traguardo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Madrid i britannici Joe Salisbury/Neal Skupski eliminano il duo italiano al match tie-break con il punteggio di 6-2 4-6 10-8 e approdano agli ottavi di finale contro gli americani Christian Harrison/Evan King.

Nel gioco di apertura la coppia italiana rimonta da 15-40 e tiene il servizio con la volee di diritto di Vavassori. I britannici recuperano da 0-30, impattano sull’1-1 al punto decisivo e firmano, a 30, il primo break del match sfruttando il doppio fallo commesso da Vavassori. Salisbury tiene il suo turno di servizio per firmare il 3-1, Bolelli replica timbrando, a 15, il 3-2. Nel settimo game Vavassori commette doppio fallo sul 40-30, consegna la parità ai rivali e non riesce poi ad intercettare la risposta del suo avversario per il 5-2. Nel momento decisivo il tandem inglese mantiene la battuta e chiude la frazione iniziale sul 6-2 con il terzo ace di Salisbury.

I due portacolori azzurri iniziano il secondo parziale tenendo, a 0, il servizio inaugurale, arriva immediata la replica dei rivali per l’1-1. Vavassori riesce finalmente a tenere la sua battuta siglando il 2-1, Salisbury però non concede sconti e firma il 2-2. L’equilibrio dei turni di battuta nei quali i quattro contendenti concedono le briciole, solo nell’ottavo gioco le teste di serie numero 4 arrivano al deciding point, si rompe nel decimo game. Sul 30-30 la risposta di rovescio di Bolelli consegna il primo set point, opportunità annullata dalla splendida volee di Salisbury; il doppio fallo commesso da Skupsky sul punto decisivo certifica il 6-4 del secondo set.

La partita si decide al match tie-break. Il doppio fallo commesso da Salisbury per il 4-3 rompe l’equilibrio iniziale e consegna l’inerzia al duo italiano fino al 7-5. Il doppio fallo di Bolelli consegna ai rivali il 7-6 e rimette la contesa in equilibrio. La coppia britannica riesce ad essere più incisiva nello sprint finale, conquista gli ultimi tre punti e chiude il match sul 10-8.

Bolelli/Vavassori piazzano un solo ace, commettono tre doppi falli e servono una percentuale di prime leggermente più bassa di quella dei rivali, 67% contro 69. Il computo finale dei punti testimonia l’estremo equilibrio della partita con il 58 a 56 a favore di Salisbury/Skupski.