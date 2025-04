Lorenzo Musetti chiamato agli straordinari come Jasmine Paolini: due partite in un giorno a Madrid

Tre giorni dopo il debutto vincente in singolare contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, Lorenzo Musetti torna in campo oggi per sfidare Stefanos Tsitsipas ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Si preannuncia un martedì piuttosto intenso per il numero 2 d’Italia, atteso in chiusura di programma anche al match di doppio in coppia con Flavio Cobolli.

Il 23enne carrarino sarà chiamato dunque agli straordinari come spesso è capitato nell’ultimo biennio a Jasmine Paolini, soprattutto quando faceva strada negli eventi di peso (1000 e Slam su tutti) sia in singolare che in doppio con Sara Errani. In base all’andamento e all’esito del match di singolo contro Tsitsipas, non va comunque esclusa l’ipotesi di un forfait dal torneo di doppio.

Musetti/Cobolli avevano superato il primo turno battendo i francesi Doumbia/Reboul per 11-9 al match tie-break ed incroceranno agli ottavi i n.6 del seeding Mektic/Venus. Il fresco finalista di Montecarlo dovrà però concentrarsi inizialmente sul difficile confronto con il greco ex numero 3 al mondo Tsitsipas, che mette in palio un posto agli ottavi.

Il big match tra il toscano e l’ellenico è previsto come terzo incontro a partire da mezzogiorno sul campo centrale dopo Swiatek-Shnaider e la prosecuzione di Dimitrov-Fearnley (dal 6-4 5-4 in favore del bulgaro). Vedremo se il n.11 ATP (sempre più vicino al traguardo della top10) riuscirà a replicare il successo in rimonta dello scorso 11 aprile sulla terra monegasca dopo aver perso i primi cinque scontri diretti.