Berrettini-Draper oggi in tv, ATP Madrid 2025: orario, nuovo programma, streaming

Oggi, martedì 29 aprile, in programma la sfida di terzo turno del Masters1000 di Madrid tra Matteo Berrettini e Jack Draper. Il confronto era originariamente previsto ieri, ma l’enorme blackout che ha coinvolto la penisola iberica e parte della Francia ha portato all’annullamento dello schedule di ieri nella sua quasi totale interezza.

La partita è prevista sul campo-3 e questo potrebbe essere un indizio su quello che potrebbe accadere prima dell’inizio della sfida. Berrettini, infatti, è alle prese con infortunio agli addominali dopo il successo contro l’americano Marco Giron. Una problematica che potrebbe aggravarsi nel caso in cui l’azzurro decidesse di giocare quest’oggi.

È pensiero un po’ di tutti gli addetti ai lavori che Matteo decida di non competere quest’oggi, per preservarsi in vista dell’impegno a Roma e ancor di più al Roland Garros. Una valutazione rafforzata anche dal fatto di doversela vedere contro un tennista come Draper (n.6 del mondo), in grandissima ascesa e vincitore quest’anno del Masters1000 di Indian Wells.

La partita tra Matteo Berrettini e Jack Draper, valida per il terzo turno del Masters1000 di Madrid, è prevista sul campo-3 ed è la terza nel programma, preceduta dai match Khachanov-Paul e Mensik-Bublik, il cui inizio è alle ore 12.00. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-DRAPER ATP MADRID OGGI IN TV

Martedì 29 aprile

STADIUM 3 (inizio ore 12:00)

[24] Karen Khachanov vs [11] Tommy Paul (ATP)

Segue:

[22] Jakub Mensik vs Alexander Bublik (ATP)

Segue:

[5] Jack Draper vs [30] Matteo Berrettini (ATP)

Segue dopo un riposo congruo:

Andre Goransson / Sem Verbeek vs Jakub Mensik / Adam Pavlasek (ATP)

Segue:

Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] vs Giovanni Mpetshi Perricard / Albano Olivetti (ATP)

PROGRAMMA BERRETTINI-DRAPER ATP MADRID: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport