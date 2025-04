Beach volley, la sabbia che verrà! L’Italia è pronta per la stagione 2025: nuove coppie, obiettivi ambiziosi e tante novità

Al Circolo Ufficiali “Pio IX” di Roma ha ufficialmente preso il via la stagione nazionale e internazionale 2025 del beach volley azzurro. L’incontro ha riunito dirigenti federali, tecnici, atleti e rappresentanti delle Forze Armate per fare il punto su una disciplina in continua espansione, sotto ogni punto di vista.

Tra i protagonisti dell’evento il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, i direttori tecnici delle Nazionali Caterina De Marinis e Paolo Nicolai, il coordinatore dell’attività territoriale Fabio Galli, il direttore sportivo Luigi Dell’Anna e Carlo Freddi, presidente del nuovo sponsor tecnico Freddy. In sala, anche i vicepresidenti Massimo Sala ed Elio Sità, il segretario generale Stefano Bellotti e tanti azzurri pronti a rappresentare l’Italia nella nuova stagione: da Gottardi e Orsi Toth a Cottafava e Dal Corso, passando per Scampoli, Bianchi, Rossi e Viscovich.

“Sono felice di riprendere un percorso che ci ha dato tante soddisfazioni” – ha affermato Manfredi – “e di farlo con un gruppo così giovane e motivato. Il beach volley è in crescita costante, dobbiamo alzare l’asticella e continuare a coinvolgere i più giovani. Il supporto delle società e delle Forze Armate è fondamentale: insieme ci sentiamo più forti”.

L’occasione è servita anche a ufficializzare le nuove coppie delle Nazionali, sia maschili che femminili, presentate direttamente dai due direttori tecnici. Caterina De Marinis, responsabile del settore femminile, ha illustrato le scelte effettuate dopo un’attenta valutazione tecnico-atletica: “Valentina Gottardi giocherà con Reka Orsi Toth, mentre Claudia Scampoli farà coppia con Giada Bianchi. Le decisioni non sono state semplici, ma siamo convinti che siano funzionali alla crescita immediata e futura del gruppo”.

Paolo Nicolai, passato con entusiasmo dal campo al ruolo di tecnico, ha invece delineato la nuova struttura della squadra maschile: “Samuele Cottafava proseguirà il percorso con Gianluca Dal Corso, mentre Enrico Rossi farà coppia con Marco Viscovich. Sono contento di lavorare con questo gruppo, unito e determinato: vogliamo portare l’Italia a competere al massimo livello”.

Tra gli interventi più articolati, quello di Fabio Galli, coordinatore dell’attività territoriale, che ha offerto una panoramica dettagliata sullo stato del movimento: “Ci aspetta una nuova ed entusiasmante stagione. Il beach volley è ancora uno sport giovane ma negli ultimi anni ha fatto un enorme passo in avanti sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo. La FIPAV sta valorizzando nel modo migliore e di conseguenza sta capitalizzando i vari investimenti fatti nel tempo. L’attività è capillare; basti pensare che si gioca dall’Under 14 fino alle categorie master. Diamo insomma la possibilità a tutti di giocare. L’attività territoriale, organizzata dalle varie regioni, è molto ricca e nell’ultimo decennio anche territori che hanno poche spiagge si sono attivate per organizzare comunque l’attività con sempre più campi coperti sparsi su tutto il territorio. Oggi abbiamo più di 100 società affiliate che svolgono regolarmente la propria attività. Il campionato italiano per società, ad esempio, nel 2024 ha visto la partecipazione di più di 1000 atleti, a metà maggio ci sarà la finale 2025 e ci aspettiamo numeri ancora più alti. Il lavoro che stiamo portando avanti è suffragato da numeri in costante crescita e questo ci dà la forza per continuare su questa strada. Altro aspetto sul quale stiamo lavorando molto è l’intensificazione dell’attività giovanile che ormai può contare ben 56 tappe totali, sei in più rispetto allo scorso anno. Grande novità della stagione 2025 della quale siamo particolarmente orgogliosi è la nuova formula con la quale si disputeranno le varie tappe del Campionato Italiano Assoluto e, chiaramente, la Finale per l’assegnazione dei titoli. Si è deciso di passare dal tabellone a doppia eliminazione, alla formula Pool Play sul modello dell’attività internazionale, e con il tabellone delle qualifiche a singola eliminazione”.

A completare il quadro tecnico, l’intervento di Luigi Dell’Anna, direttore sportivo delle squadre nazionali, che ha spiegato la volontà di “iniziare un nuovo ciclo, puntando su un gruppo rinnovato e motivato, e valorizzando parallelamente i giovani talenti attraverso una Nazionale B maschile”. Dell’Anna ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare i processi selettivi e strutturare il settore giovanile in chiave d’élite.

La conferenza è stata anche l’occasione per svelare le nuove divise ufficiali, realizzate dal partner tecnico Freddy, che accompagneranno gli azzurri lungo il quadriennio olimpico. Il presidente dell’azienda, Carlo Freddi, ha espresso grande entusiasmo per la partnership: “Crediamo molto nel potenziale del beach volley e vogliamo offrire il nostro contributo con qualità, stile e identità tutta italiana. La potenza del gesto atletico è anche espressione artistica, ed è da sempre al centro della nostra filosofia”.