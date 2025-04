Basket, la Virtus Bologna lotta ma cede al Barcellona nell’ultima giornata della regular season di Eurolega

La Virtus Bologna chiude la sua stagione in Eurolega con una sconfitta esterna contro il Barcellona. I bianconeri rimangono in partita per 40′ ma cedono nel finale col punteggio di 91-87, con i blaugrana che centrano il ventesimo successo in regular season che vale il quinto posto in classifica e la sfida nei quarti di finale dei playoff contro l’AS Monaco. Kevin Punter protagonista di serata con 20 punti al pari di Justin Anderson (12 punti), con Tomas Satoransky che accarezza la doppia coppia (11 punti e 9 assist). Per la Virtus Bologna 17 punti di un mai domo Tornike Shengelia, con 16 punti di Justin Holiday e 15 di Will Clyburn.

Justin Anderson si rende subito protagonista con cinque punti in fila (5-0), con la Virtus Bologna che pareggia i conti grazie a Clyburn e Shengelia (5-5). Botta e risposta tra l’ex Efes e Kevin Punter a suon di triple (12-10), con Shengelia e Zizic che impattano nuovamente nel punteggio (14-14). 2/2 di ‘Momo’ Diouf in lunetta per il -2 (18-16), con l’appoggio di Brizuela e la bomba di Punter che valgono il 23-16 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre con il break di 5-0 del Barça per il vantaggio in doppia cifra (28-16), con Justin Holiday che spara due bombe in fila per scuotere prontamente la Virtus (28-22). I catalani ribattono colpo su colpo, con Joel Parra che segna col fallo e chiude il 2+1 (35-26). Shengelia si carica la squadra sulle spalle e riporta i bolognesi a -6 (37-31), ma Jabari Parker ristabilisce subito il +10 (41-31). Sale in cattedra anche Ante Zizic (41-37), con il piazzato di ‘Willy’ Hernangomez ed un libero di Cordinier che fissano il punteggio sul 45-38 all’intervallo lungo.

Buono il rientro dagli spogliatoi della Virtus Bologna con l’uno-due firmato Cordinier-Polonara per il -3 (45-42), con il Barcellona che si riprende e ristabilisce il +8 grazie al 2+1 di Jabari Parker e alla segnatura pesante di Kevin Punter (53-45). Clyburn da tre accorcia ancora per gli emiliani (53-50), ma i blaugrana rispondono alla stessa maniera con Satoransky e l’ex Olimpia (60-52 e 18 punti per lui). La Segafredo non molla la presa e torna a contatto (66-63), con Jan Vesely che è perfetto dalla distanza (71-63). Due liberi di Shengelia chiudono il terzo quarto sul punteggio di 71-65.

Nella frazione conclusiva la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con la Virtus che torna a mordere le caviglie al Barcellona con due canestri in fila di Holiday e Diouf (73-72). Tornike Shengelia completa l’opera di sorpasso (75-76), ma ‘Willy’ Hernangomez pareggia a cronometro fermo. Ci pensa ancora Justin Holiday a dare il +5 alle V-nere (76-81), ma il Barça ribatte colpo su colpo e pareggia i conti (81-81) costringendo Dusko Ivanovic a chiamare time-out. Il match rimane ancora in totale equilibrio a meno di due minuti dalla sirena finale (87-87), con Joel Parra che appoggia per il possibile colpo del ko (89-87). Ci pensa Jabari Parker a siglare il successo del Barcellona con i due liberi del 91-87 finale: cala il sipario sull’Eurolega 2024-2025 della Virtus Bologna, chiusa al penultimo posto con 9-25 di record.