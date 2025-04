Basket, l’Olimpia conclude la sua Eurolega travolgendo il Baskonia

Termina con una vittoria l’Eurolega dell’Olimpia Milano che, tra le mura amiche, batte agevolmente il Baskonia con il punteggio di 111-89. Partita mai in discussione con la squadra meneghina che ha preso subito il comando raggiungendo presto la doppia cifra di vantaggio, grazie ad una fantastica prestazione dall’arco, soprattutto nel primo tempo. La stagione di Milano si conclude con 17 sconfitte e 17 vittorie, miglior risultato degli ultimi tre anni europei.

Il match parte in equilibrio con gli spagnoli che sembrano reggere inizialmente gli attacchi milanesi. L’entrata in partita di Nikola Mirotic rompe la parità e garantisce a Milano la prima vera fuga. Il montenegrino, assistito da Zach Leday, penetra nella immobile difesa iberica e la squadra meneghina conclude il primo quarto 31-18, con il 60% di triple realizzate.

Nel secondo quarto lo spartito non cambia con due triple iniziali di Diego Flaccadori che portano l’Olimpia a +21. Baskonia è statica e si affida unicamente all’estro di Timothe Luwawu-Cabarrot che non riesce a fermare l’impeto di Milano. La partita non ha alcuna importanza e le prestazioni delle due compagini lo dimostrano, tanti errori e numerosi contropiedi. Il primo tempo si chiude con un clamoroso 68% meneghino dall’arco che fissa il parziale sul 62-35.

Il terzo quarto si apre con il parziale di 7-3 per la squadra basca, aiutata dalla minore efficacia dell’Olimpia dall’arco. Milano torna però subito a segnare e con la tripla di Leday, già a quota 21 punti, raggiunge il +30. Gli spagnoli aumentano il ritmo nel finale della terza frazione chiudendo con un parziale di 20-26. Gli ultimi 10 minuti si aprono con l’Olimpia avanti 82-61.

L’ultimo quarto non ha niente da raccontare, le due squadre sono disordinate ed aspettano solo la sirena conclusiva. C’è spazio anche per alcuni ragazzi del vivaio milanese tra cui Achille Lonati che cerca più volte i primi punti europei senza trovarli. La partita si conclude con la vittoria dell’Olimpia Milano che travolge Baskonia con il punteggio di 111-89, con 32 punti di Zach Leday e 23 di Nikola Mirotic.