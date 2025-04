Basket femminile, Praga firma l’impresa! Lo USK batte il Fenerbahce ed è in finale di Eurolega

Lo USK Praga firma un’impresa storica e si qualifica per la finale dell’Eurolega di basket femminile. Dopo 456 giorni, il Fenerbahce torna a perdere una partita ed il merito è tutto della squadra ceca, che realizza un capolavoro. Finisce 91-71 per Praga, che ha dominato questa prima semifinale ed ora sogno di conquistare il titolo in quella che sarà l’ultima stagione sulla panchina di una leggenda come Natalia Hejkova.

Praga domina a rimbalzo, conquistando ben diciassette rimbalzi offensivi. Partita sontuosa di Ezi Magbegor, che chiude con una doppia doppia da 16 punti e 16 rimbalzi. Importantissimo anche il contributo di Brianna Jones (16 punti) e di Tereza Vyoralova e Valeriane Ayayi, entrambe con 15 punti. Al Fenerbahce non bastano i 20 punti di Gabby Williams e i 17 di Nyara Sabally, in una serata disastrosa per Emma Meesseman, che firma solo 4 punti.

Avvio di partita molto equilibrato, poi il Fenerbahce cerca un primo allungo, toccando il +6 (17-11) con Williams. Praga, però, reagisce prontamente e torno sotto con Oblak e Vorackova. Il finale di quarto è tutto per le ceche e cinque punti consecutivi di Vyorolva danno il vantaggio all’UKS alla prima sirena (25-27). Dal 29-29 c’è un blackout offensivo da parte delle turche, mentre Praga piazza un clamoroso parziale di 11-0. All’intervallo le ceche sono avanti 46-37.

Sabally e McBride cercano di tenere il Fener a contatto, ma l’USK è scatenato. Prima Magbegor e poi Vorackova fanno ancora malissimo alle turche, con Praga che tocca il +14 (55-41). E’ un dominio a rimbalzo quello di Praga, che arriva addirittura sul +21 con i canestri di Jones e ancora Magbegor. Il Fenerbahce è spalle al muro e l’USK si presenta negli ultimi dieci minuti avanti 68-50. Le campionesse in carica provano l’ultima disperata reazione, ma non c’è davvero nulla da fare e quando Magbegor segna il +24 a cinque minuti dalla fine la partita può considerarsi finita. Si chiude 91-71 per Praga, che firma una clamorosa impresa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FENERBAHCE – USK PRAGA 71-91 (25-27, 12-19, 13-22, 21-23)

Fenerbahce: Uzun, Cakir 5, Williams 20, Onar 3, Meesseman 4, Milic, Senyurek, Sabally 17, McBride 11, Allemand 9, Badiane, Charles 2

Praga: Pribylova, Petlanova, Oblak 13, Andelova 2, Vorackova 12, Ayayi 15, Vyoralova 15, Magbegor 16, Hof 2, Sipova, Jones 16