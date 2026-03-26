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Basket, Milano fa suo il derby di Eurolega. L’Olimpia domina contro la Virtus Bologna

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2 minuti fa

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L’Olimpia Milano vince il derby italiano in Eurolega e prova a darsi ancora una speranza di raggiungere il Play-In. La squadra di Poeta domina al Forum e si impone per 103-87 contro la Virtus Bologna, che si trova al quarto ko consecutivo. Milano ha ancora delle possibilità, ma non potrà praticamente permettersi più sconfitte e poi sperare anche in risultati favorevoli dagli altri campi, anche se la missione sembra quasi impossibile.

I migliori per Milano sono Zach LeDay e Quinn Ellis, con il primo che mette a referto 19 punti 8 rimbalzi e con il secondo che chiude con 18 punti e 7 assist. In doppia cifra anche Devin Booker (14), Marko Guduric (11) e Josh Nebo (11). A Bologna non bastano i 15 punti di Saliou Niang e i 14 di Momo Diouf.

Partenza lanciata dell’Olimpia Milano, che tocca immediatamente il +9 con il canestro di Ellis (11-2). Hackett prova a scuotere la Virtus, ma Nebo firma il primo vantaggio in doppia cifra per l’Olimpia (19-9). Il primo quarto è in pieno controllo di Milano, che lo chiude con la tripla di Ricci che vale il +13 dopo dieci minuti (32-19).

Milano continua a spingere anche in avvio di secondo quarto e trova il +16 con Booker (38-22). La Virtus, però, trova la reazione con Vildoza ed Alston e si porta sul -10 (40-30). Il parziale bolognese prosegue e la squadra di Ivanovic riesce addirittura ad accorciare fino al -4 con l’appoggio di Alston (47-43). Il finale di quarto premia, però, Milano, che con Ellis sulla sirena mette la tripla del +8 (57-49) con cui si va negli spogliatoi.

L’Olimpia rientra dalla pausa lunga con un parziale di 7-0, ma Vildoza con cinque punti consecutivi risponde (64-54). La partita prosegue con lo stesso copione per qualche minuto, con Milano in controllo e con Bologna che comunque resta attaccata. La nuova scossa milanese prova a darla la schiacciata di Nebo per il +16 (76-60). Si entra negli ultimi dieci minuti con Milano in vantaggio per 79-66.

Come è accaduto in tutti i quarti, Milano spinge subito nei primi minuti e trova il parziale di 8-0 (87-66) con la schiacciata di Nebo che mette praticamente in ghiaccio la vittoria per l’Olimpia. La squadra di Poeta gestisce ed è Bolmaro a mandare definitivamente i titoli di coda (90-71). Negli ultimi minuti si aspetta solo il suono dell’ultima sirena. Il derby lo vince l’Olimpia Milano per 103-87.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 103-87 (32-19, 25-30, 22-17, 24-21)

Milano: Mannion 4, Ellis 18, Booker 14, Tonut, Bolmaro 5, Brooks 10, LeDay 19, Ricci 6, Guduric 11, Shields 2, Nebo 11, Sestina 3

Bologna: Vildoza 9, Edwards 3, Niang 15, Smailagic 7, Alston Jr 10, Hackett 6, Ferrari 3, Morgan 14, Diarra 6, Jallow, Diouf 14, Akele

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