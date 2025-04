NBA, i risultati della notte (11 aprile): Minnesota espugna Memphis e vede i playoff

Si sono disputati questa notte cinque incontri dell’NBA, con il big match che vedeva sfidarsi i Memphis Grizzlies e i Minnesota Timberwolves in un vero e proprio spareggio nella corsa a un posto diretto ai playoff. In campo anche i Pistons di Simone Fontecchio contro i Knicks, una sfida che si potrebbe rivivere nei playoff.

Vittoria pesantissima per i Minnesota Timberwolves in casa dei Memphis Grizzlies per 125-141. Memphis spreca la chance di chiudere virtualmente i giochi per un posto diretto nei playoff e i Wolves rientrano in corsa grazie a un secondo tempo dominato, con un terzo quarto vinto 52-25, e grazie ai 44 punti di Anthony Edwards. Vincono fuori casa anche gli Atlanta Hawks che liquidano i Brooklyn Nets 109-133. Una sfida che aveva poco da dire in chiave stagione, con Atlanta già ai play-in e Nets eliminati. Così gli Hawks passeggiano in un match senza storia e dove spiccano i 38 punti di Zaccharie Risacher.

Non si fermano i Detroit Pistons che battono anche i New York Knicks per 115-106 in quella che potrebbe essere una sfida da post season. Match equilibrato tra due squadre già da tempo qualificate per i playoff, dove partono meglio i Pistons, poi New York domina i due quarti centrali, ma i padroni di casa escono fuori guidati dai 36 punti e 8 assist di Cade Cunningham. Nelle altre due sfide di giornata vittoria di stretta misura degli Indiana Pacers sui Cleveland Cavaliers per 114-112, che vale la top 4 per i Pacers guidati dai 23 punti e 10 assist di Tyrese Haliburton, e successo dei Milwaukee Bucks che superano i New Orleans Pelicans 136-111, con 28 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

I RISULTATI DELLA NOTTE (11 APRILE)

Detroit Pistons – New York Knicks 115-106

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 114-112

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 109-133

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 136-111

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 125-141