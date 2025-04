Olimpiadi Los Angeles 2028, svelate le location di baseball e softball

Dopo lo “stop” relativo alle Olimpiadi di Parigi 2024, baseball e softball torneranno in programma a Cinque Cerchi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dando seguito a quanto successo ai Giochi di Tokyo.

Il “Batti & Corri” è lo sport americano per eccellenza, un “meraviglioso passatempo” come definito a volte oltreoceano e per omaggiare questo inserimento negli Stati Uniti hanno deciso di fornire due location di prestigio alle discipline.

Il baseball infatti si terrà presso il Dodger Stadium, l’impianto di Los Angeles – casa dei Dodgers, franchigia di MLB – che è uno dei templi della disciplina, con una capienza di 56.000 posti.

Il softball invece si disputerà a Oklahoma City, in strutture che verranno appositamente costruire per ospitare il programma olimpico e poi rimanere a disposizione della località.

L’Italia cercherà di qualificarsi con entrambe le squadre ai tornei a squadre: nel 2021, a Tokyo, la cosa riuscì alla squadra di softball, non invece a quella di baseball che oggi è allenata da Francisco Cervelli.