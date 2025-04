Baseball: San Marino, Reggio Emilia e Fortitudo Bologna sorridono nel venerdì di Serie A

Va in archivio un venerdì senza particolari sorprese nella Serie A di baseball, massimo Campionato italiano giunto alla sua seconda giornata. Tre i match disputati nella serata odierna, tutti terminati con dei risultati tutto sommato in linea con le aspettative.

San Marino non a caso ha espugnato il campo di Grosseto per 7-1, mettendo a referto tre sigilli nel primo inning, due nel sesto ed uno nel nono, ben comportandosi in difesa e lasciando soltanto un sigillo agli avversari toscani.

Bello sprint poi di Reggio Emilia che, con un round di anticipo, ha silurato in casa il Nettuno per 4-14, indirizzando in modo chiaro la disputa al secondo inning, caratterizzato da sette punti. Non sbaglia poi la Fortitudo Bologna che, tra le mura amiche, ha battuto per 5-10 la Hotsand Macerata.

La Serie A di baseball tornerà domani, sabato 19 aprile. Di seguito la classifica aggiornata del raggruppamento A.

SERIE A BASEBALL (GRUPPO A) CLASSIFICA AGGIORNATA