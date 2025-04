ATP Monaco 2025, voglia di primo titolo stagionale per Alexander Zverev e Ben Shelton

Nei desiderata degli organizzatori non poteva, probabilmente, esistere conclusione migliore. Saranno infatti i primi due favoriti del seeding a giocarsi la vittoria del titolo nel torneo ATP di Monaco di Baviera. Se a ciò si aggiunge che la testa di serie numero uno è anche il beniamino di casa il quadro è completo e non manca davvero nulla per assistere ad un grande spettacolo.

L’esito delle semifinali di ieri ha designato Alexander Zverev e Ben Shelton come i duellanti destinati a contendersi la vittoria del torneo 500 sulla terra teutonica. Curioso rilevare come per entrambi gli atleti, in caso di successo, si tratterebbe del primo trionfo stagionale in un inizio di stagione fin qui abbastanza altalenante dopo l’ottimo Australian Open, torneo in cui sono stati tra gli assoluti protagonisti.

Nell’unico confronto diretto fin qui disputato il numero tre del mondo, vincitore di 23 titoli nella sua lunga carriera, si è imposto, in tre set, nei quarti dell’ultima edizione del Master 1000 di Cincinnati con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-5 al termine di una battaglia che ha sfiorato le due ore e mezza di durata.

Shelton ha guadagnato il pass per la sfida decisiva superando in rimonta, dopo una lotta di oltre due ore, Francisco Cerundolo che aveva vinto nettamente il primo set. Decisamente più agevole il compito del giocatore padrone di casa. Zverev ha infatti piegato l’ungherese Fabian Maroszan in un match nel quale, dopo aver vinto il primo parziale al tie-break, ha chiuso l’incontro operando il break decisivo nell’ottavo gioco della seconda partita.