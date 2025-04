ATP Monaco di Baviera 2025, Shelton rischia grosso. Avanza Zverev

Inizia con sei match valevoli per il primo turno del singolare maschile il torneo ATP di Monaco di Baviera. Subito in campo i principali favoriti per la vittoria finale. Rischia grosso, all’esordio, Ben Shelton. L’americano, testa di serie numero 2, deve infatti salvare tre match point contro il croato Gojo prima di vincere al tie-break decisivo. Debutta decisamente più agevole per il padrone di casa Alexander Zverev.

Si salva, al tie-break decisivo, Ben Shelton. La testa di serie numero due regola, in due ore e venticinque minuti, il croato Borna Gojo per 4-6 7-6(6) 7-6(3) dopo aver annullato tre match point. Supera di slancio l’insidioso, almeno sulla carta, incontro d’esordio Alexander Zverev. Il primo favorito del seeding elimina, in un’ora e venti, il francese Alexandre Muller con un perentorio 6-4 6-1.

Deve lottare per quasi due ore e mezza David Goffin. L’esperto tennista belga vince al terzo set, 6-2 6-7(2) 6-4 lo score dell’incontro, la battaglia contro il lucky loser inglese Billy Harris. Si aggiudica un’autentica maratona Miomir Kecmanovic. Il serbo batte, in due ore e cinquantaquattro minuti, l’americano Marcos Giron per 6-2 6-7(2) 7-6(9).

Archivia in scioltezza la pratica esordio Tallon Griekspoor. L’olandese piega, in poco più di un’ora, 6-4 6-2 il giovane statunitense Learner Tien. Nell’ultimo incontro di giornata il tedesco Daniel Altmaier impone la sua legge al giocatore di Taipei Chun-Hsin Tseng, costretto a capitolare 7-6(5) 7-6(7-5) in due ore e quindici minuti.