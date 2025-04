ATP Barcellona 2025, Matteo Arnaldi sconfitto in rimonta all’esordio da Korda

Dopo la sconfitta prematura a Montecarlo, Matteo Arnaldi saluta con grande anticipo anche l’ATP 500 di Barcellona. Non è iniziata nel migliore del modi la stagione sul rosso per il tennista ligure, che comunque non aveva sicuramente un esordio semplice contro l’americano Sebastian Korda, numero 24 del mondo, che si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco.

Una partita in cui Arnaldi ha raccolto un po’ poco dalla prima di servizio, visto che ha chiuso senza ace con il 62% di punti vinti con questo colpo. Il ligure ha poi realizzato diciotto vincenti, tanti quanti gli errori non forzati ed anche Korda ha concluso il match con la medesima parità nel conteggio tra vincenti ed errori non forzati (32 entrambi).

Eppure il match era partito bene per Arnaldi, che ha subito strappato il servizio all’americano, portandosi rapidamente sul 3-0. Il ligure non ha concesso davvero null’avversario, tenendo agevolmente i propri turni in battuta e andando a chiudere il primo set in suo favore per 6-3 in poco più di mezz’ora.

Sulla scia del set vinto Arnaldi comincia forte anche nel secondo ed arriva il break proprio in apertura. Korda, però, reagisce e trova l’immediato controbreak, che segna anche una svolta nella partita. L’americano prende più coraggio, mentre un po’ l’italiano comincia a sbagliare e perde la fiducia che lo aveva contraddistinto fino a quel momento. Korda ottiene un altro break nel sesto game e soprattutto annulla in un delicato settimo game la palla del controbreak. Alla fine l’americano chiude 6-3 e pareggia i conti.

Il terzo set inizia malissimo per Arnaldi, che subisce subito il break. Il ligure ha l’occasione di ribaltare l’inerzia del match nel quarto gioco, ma non sfrutta l’occasione di controbreak. Nel settimo game poi nuovo break di Korda, che chiude sul 6-2 e si qualifica per il secondo turno dove attende il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Reilly Opelka.