WTA Stoccarda 2025, Sara Errani ripescata da lucky loser per il tabellone principale

Saranno due le giocatrici italiane presenti nel tabellone principale del WTA 500 di Stoccarda 2025. Oltre a Jasmine Paolini, numero 6 al mondo e quinta testa di serie del seeding, anche Sara Errani è entrata nel main draw del prestigioso torneo tedesco (in programma su terra rossa indoor) tramite ripescaggio dopo aver perso nella giornata di ieri l’ultimo turno delle qualificazioni.

La veterana romagnola, già iscritta al tabellone di doppio insieme a Paolini, ha usufruito del doppio forfait dell’ucraina Marta Kostyuk e della slovacca Rebecca Sramkova per accedere al main draw da lucky loser proprio come la russa Erika Andreeva. Errani, nello specifico, ha preso il posto di Sramkova e dovrebbe scendere in campo domani per il suo match di primo turno.

L’ex numero 5 WTA affronterà da sfavorita l’ostica polacca Magdalena Frech (n.28 del ranking), dopo aver ottenuto una vittoria con la teutonica Nastasja Schunk ed una netta sconfitta con la russa Veronika Kudermetova nel tabellone cadetto. Ricordiamo che Paolini debutterà invece contro la wild card locale Eva Lys.

Main draw update!

Unfortunately, Marta #Kostyuk and Rebecca #Sramkova have withdrawn from the Porsche Tennis Grand Prix due to injury. We wish both a smooth and speedy recovery.

Sara #Errani and Erika #Andreeva will join the main draw as Lucky Losers. pic.twitter.com/E2v9HWZbiY

— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 14, 2025