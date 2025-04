ATP Madrid 2025, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti eliminati agli ottavi in doppio

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio maschile dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis si ferma la corsa del duo azzurro composto da Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che lasciano strada al croato Nikola Mektic ed al neozelandese Michael Venus, coppia numero 6 del seeding, i quali si impongono per 6-3 7-6 (4) in un’ora e venti minuti di gioco. Ai quarti di finale la sfida sarà con la coppia vincente del match tra Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Jamie Murray/Rajeev Ram.

Nel primo set gli azzurri mancano due palle break in avvio, col deciding point che sorride a Mektic/Venus. Nel sesto game, però, la coppia italiana si fa rimontare dal 30-15, perde 3 punti consecutivi e cede la battuta, finendo sotto 2-4. Nel nono game Cobolli e Musetti hanno ancora l’opportunità di rientrare in partita, ma ancora una volta mancano due break point, con il punto decisivo che consegna il parziale a Mektic/Venus per 6-3 dopo mezz’ora di gioco.

Nella seconda frazione lo spartito cambia, con gli azzurri che vincono otto dei primi undici punti giocati, scappando sul 2-0. Mektic e Venus, però, rispondono immediatamente con otto punti consecutivi, che valgono il 2-2. I servizi tornano a dominare e nei seguenti otto game vengono vinti in risposta appena sette punti, mai più di uno per gioco. Si va al tiebreak, dove varia il canovaccio: per due volte Mektic e Venus vanno avanti di un minibreak, ma subito gli azzurri rientrano, e così si gira sul 3-3. Il terzo allungo, però, è quello decisivo: sul 4-4 arriva un nuovo minibreak per il croato ed il neozelandese, che poi chiudono i conti sul 7-4 dopo 50 minuti.

Le statistiche rivelano come Mektic e Venus vincano più punti, 65 contro 54, rivelandosi più cinici negli scambi decisivi, annullando 5 delle 6 palle break concesse in 3 diversi game, e sfruttando entrambe quelle avute a disposizione. La coppia italiana mette a segno più ace, 3 contro 2, e commette meno doppi falli, 1 contro 6, tuttavia il croato ed il neozelandese fanno meglio sia con la prima, 81%-70%, sia con la seconda, 59%-50%.