Lorenzo Musetti, che prova di forza! Battuto ancora Tsitsipas: vola agli ottavi a Madrid

Una prova di forza. Lorenzo Musetti replica quanto accaduto a Montecarlo e batte nuovamente Stefanos Tsitsipas (n.18 del ranking) col punteggio di 7-5 7-6 (3) in 1 ora e 56 minuti di gioco nel terzo turno del Masters1000 di Madrid (Spagna).

Un match non bellissimo a causa sia del vento che delle condizioni particolari della terra rossa della Caja Magica: rimbalzo della palla altissimo, a mettere in difficoltà i due giocatori. Bravo Musetti a leggere la situazione, dopo una brutta partenza, forzando i tanti errori del greco. E così, il toscano rimane in corsa per il piazzamento in top-10 e negli ottavi di finale se la vedrà contro l’australiano Alex de Minaur.

Nel primo set sembra di assistere allo stesso spartito del Principato. Musetti, contratto e poco convinto su uno schiaffo al volo, manda la palla fuori e subisce il break. Ci mette un po’ a capire come giocare l’azzurro, spiazzato dalle condizioni di gioco. Dal quarto game, Lorenzo entra in partita, lasciando a bocca aperta col suo rovescio e variando con smorzate e lo slice. Il carrarino è chiamato a salvare altre tre palle break nel sesto game, rimanendo aggrappato alla frazione. Nel nono gioco, anche per via dei tanti errori dell’ellenico, c’è il contro-break. Tsitsipas tenta una reazione, costruendosi una palla set, ma Musetti la cancella magistralmente. Il nostro portacolori cambia passo, mettendo in mostra molta lucidità: giocate in top-spin cariche sul rovescio dell’avversario, per evidenziare le sue criticità. E così arriva un altro break nell’undicesimo game, che il classe 2002 del Bel Paese conferma sul 7-5.

Nel secondo set il rendimento al servizio del toscano è decisamente più convincente. Aumentano le percentuali di prime e soprattutto le traiettorie sono tutte o quasi sul rovescio dell’ellenico. Il nativo di Atene non ha chance in risposta, mentre Lorenzo nel nono game e nell’undicesimo ne ha diverse, ma manca un po’ di coraggio. Si va al tie-break e la superiorità vista nella frazione si conferma. Musetti scappa 6-0, si irrigidisce e consente al rivale di rimanere ancora qualche minuto in campo. L’appuntamento è solo leggermente posticipato e su una palla steccata da Tsitsipas il sipario cala sul 7-3.

Leggendo le statistiche, da notare i 4 ace del carrarino, il 76% di prime in campo e il 77% dei punti vinti. La grande differenza nel rapporto vincenti/gratuiti: 22/20 per Musetti e 28/38 del greco.