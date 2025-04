Matteo Berrettini gioca un gran primo set contro Draper, poi si ritira a Madrid. Stop precauzionale?

Dopo un’ora di grande battaglia, Matteo Berrettini decide di ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano ha lasciato il campo dopo aver perso il primo set al tie-break contro il britannico Jack Draper, testa di serie numero cinque. Berrettini aveva già riscontrato un problema agli addominali nel corso del match contro l’americano Marcos Giron e probabilmente oggi ha deciso di vedere come si sarebbe conclusa la prima frazione per valutare poi se continuare l’incontro.

Un ritiro forse anche precauzionale, visto che comunque a breve ci saranno gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, con Berrettini che non vuole assolutamente pregiudicare questi due tornei. Eppure era stato davvero un ottimo Berrettini in questo primo set, chiuso con il rimpianto di non aver sfruttato il break in apertura e poi sfuggito purtroppo all’azzurro in un tie-break dove ha commesso troppi errori.

Berrettini ha concluso il match con più vincenti rispetto al suo avversario (16 contro 10), ma anche con più errori non forzati (20 contro 12). Il romano ha ottenuto due ace, mentre sono stati tre quelli di Draper. Berrettini ha ottenuto il 77% dei punti con la prima, mentre Draper ha chiuso con il 73%.

Come detto il match si era aperto benissimo per Berrettini, che ha subito strappato il servizio al britannico nel primo game del match. Avanti 2-0 e poi 3-1, il romano ha subito il controbreak nel sesto gioco, con il dritto che lo ha abbandonato. Nel game successivo Berrettini ha una palla break, ma Draper riesce a sfondare con il dritto. Il romano annulla poi due set point nel decimo e nel dodicesimo game, riuscendo a trascinare il match al tie-break. Qui purtroppo Berrettini comincia male (0-3) e alla fine Draper chiude 7-2, con il successivo ritiro del giocatore italiano.