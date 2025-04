Musetti non ancora sicuro della top10. Tanti in pochi punti: dove deve arrivare a Madrid e Rune nel mirino

Lorenzo Musetti ha travolto Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, imponendosi in due set dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco. Il tennista italiano ha faticato a carburare nel primo set, è andato sotto per 4-1, ha dovuto annullare due break-point consecutivi e poi un set-point nel decimo game, ma poi ha macinato gioco e ha schiacciato il greco per la seconda volta consecutiva dopo il successo ottenuto un paio di settimane fa nei quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo.

Il toscano può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e agli ottavi di finale se la dovrà vedere contro l’australiano Alex de Minaur, proprio come era successo nella semifinale del Principato. Si tratta di un match alla portata per l’azzurro, che spera di raggiungere i quarti di finale dove incrocerebbe il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il canadese Gabriel Diallo.

Lorenzo Musetti è in piena lotta per entrare nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera. Il 23enne è virtualmente nono con 3.250 punti, alle spalle del danese Holger Rune (3.440, ma già eliminato dall’evento in terra iberica) e davanti allo statunitense Tommy Paul (3.210, atteso da Jack Draper), al russo Daniil Medvedev (3.190, atteso da Brandon Nakashima), allo statunitense Ben Shelton (3.020, eliminato), al francese Arthur Fils (2.920, eliminato), al norvegese Casper Ruud (2.815, atteso da Fritz e poi un possibile incrocio con Medvedev), al bulgaro Grigor Dimitrov (2.685, atteso da Gabriel Diallo) e allo statunitense Frances Tiafoe (2.640, atteso da Matteo Arnaldi).

Tanti giocatori sono racchiusi in una manciata di punti, dunque la lotta è decisamente serrata. Musetti si isserebbe a quota 3.350 punti in caso di qualificazione ai quarti e a quota 3.550 in caso di semifinale, operando così il sorpasso ai danni di Rune e assicurandosi così la top-10 perché a quel punto soltanto Tommy Paul e uno tra Medvedev e Ruud potrebbero superarlo. In caso di eliminazione prima della semifinale allora bisognerebbe vedere i risultati degli avversari.

Paul andrebbe a 3.310 con i quarti e a 3.510 con la semifinale; Medvedev a 3.290 con i quarti e a 3.490 con la semifinale; Ruud a 2.915 con i quarti, a 3.115 con la semifinale, a 3.365 con la finale, a 3.715 vincendo il torneo; Dimitrov può superare Musetti soltanto vincendo il torneo e con Musetti fuori dalla finale (i due si incrocerebbero ai quarti); Tiafoe ha bisogno di vincere il torneo e Musetti non in semifinale.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Madrid: nono con 3.250 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Madrid: nono con 3.350 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Madrid: ottavo con 3.550 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Madrid: settimo con 3.800 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Madrid: quinto con 4.150 punti.

DOVE DEVE ARRIVARE A MADRID PER ENTRARE IN TOP-10

In semifinale senza dover guardare i risultati altrui.