Lorenzo Musetti: “Ho combattuto come una iena, ogni volta che succede qualcosa vado alla grande”

Lorenzo Musetti ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato all’atto conclusivo che andrà in scena domenica 13 aprile (ore 12.00). Il tennista italiano si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4) e avrà così la possibilità di affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato. Nel frattempo il toscano è diventato numero 11 del mondo e in caso di vittoria entrerebbe nella top-10 del ranking per la prima volta in carriera.

Lorenzo Musetti ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “La fatica e la sofferenza c’è stata. Solo con Matteo (Berrettini, n.d.r.) sono riuscito a trovare subito un po’ il ritmo partita. Troppe giocate di fretta, mi sembrava di rivivere la partita di ieri. Secondo me all’inizio non accettavo le condizioni che secondo me favorivano lui, poi ho sfruttato di più il diritto e la traiettoria“.

Il toscano ha poi proseguito: “L’idea di gioco mia deve essere quella di partire da una posizione che potrebbe anche essere arretrata, è da un po’ che ci lavoriamo, ma io sono testa dura e aspetto ad avvicinarmi al campo. Invece oggi sono stato bravo a prendere l’iniziativa e ad andare ad avvicinarmi al campo, ma guardando ai top loro lo fanno meglio, gli viene più naturale. Oggi ho provato a farlo di più, ma devo ancora migliorare su questo aspetto“.

Raggiungere la finale è un traguardo che sembrava difficile dopo l’esordio contro Bu: “Devo dire che a inizio torneo non ci avrei mai creduto, soprattutto dopo la prima partita. La settimana prima non è che mi fossi allenato con delle sensazioni pazzesche, il tennis e la vita sono strani. Anche ad Amburgo (quando vinse il titolo nel 2022, battendo Alcaraz in finale, n.d.r.) arrivai con febbre e vomito, mi allenai con la racchetta di Lajovic e vinsi annullando due match-point. Ogni volta che succede qualcosa di incredibile il torneo va alla grande. Il risultato è sorprendente ma me lo sono meritato perché ho combattuto come una iena“.