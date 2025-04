ATP Barcellona 2025, Alcaraz e Rune in semifinale, ritiro per Tsitsipas

Giornata dedicata ai quarti di finale per il torneo ATP di Barcellona. Nella semifinale della parte alta del tabellone si sfideranno Carlos Alcaraz e Arthur Fils, in quella della parte bassa il russo Khachanov, l’unico non testa di serie ad approdare tra i magnifici quattro, affronterà Holger Rune.

Nel primo incontro di giornata Karen Khachanov ferma la corsa di Alejandro Davidovich Fokina, semifinalista al recente torneo di Montecarlo. Il tennista russo supera, in un’ora e quarantacinque minuti, lo spagnolo con il punteggio di 6-4 7-5 e sfiderà in semifinale Holger Rune.

Il giocatore danese liquida, in poco meno di un’ora e trenta minuti, il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-2. La testa di serie numero sei parte forte, si porta sul 4-0 pesante con due break, subisce il rientro del rivale fino al 4-3 e poi difende i due turni di servizio successivi per chiudere il primo parziale sul 6-4. Il copione si ripete nel secondo parziale con Rune che scappa sul 5-1 con due break e chiude i conti all’ottavo gioco.

Impiega un’ora e quaranta minuti Carlos Alcaraz per chiudere la sua fatica. Il giocatore spagnolo, testa di serie numero uno, supera, in un’ora e quaranta minuti, l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5 6-3, porta a otto la striscia di vittorie consecutive e centra la terza semifinale nel torneo catalano.

Sarà Arthur Fils a sfidare il campione iberico nella rivincita del quarto di finale giocato a Montecarlo. Dura pochi minuti la fatica della testa di serie numero 7 che, nell’ultimo incontro di giornata, approfitta del ritiro di Stefanos Tsitsipas sul 2-0 e 30-40 a favore del giocatore transalpino.