Lorenzo Musetti deve tifare Khachanov per la top-10: gli scenari nel ranking ATP dopo la vittoria di Rune

Lorenzo Musetti sta osservando con grande interesse quello che sta succedendo al torneo ATP 500 di Barcellona, perché dai risultati che emergeranno dalla terra rossa spagnola dipenderà la sua possibilità di entrare nella top-10 del ranking ATP in occasione dell’aggiornamento della graduatoria internazionale che verrà fatto lunedì 21 aprile. Il tennista italiano deve sperare che il danese Holger Rune non raggiunga la finale e che il norvegese Casper Ruud o il francese Arthur Fils non vincano il torneo.

Rune ha sconfitto Ruud con un perentorio 6-4, 6-2 e così il toscano è sicuro che non verrà superato dallo scandinavo, il quale non è riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sul mattone tritato catalano e ora si trova virtualmente quindicesimo con 2.815 punti all’attivo. Rune avanza invece in pompa magna e se la dovrà vedere in semifinale contro il russo Karen Khachanov, che ha regolato il padrone di casa Alejandro Davidovich Fokina per 6-4, 7-5.

Lorenzo Musetti sarà dunque chiamato a tifare Khachanov, perché se Rune dovesse avere la meglio allora volerebbe a quota 3.310 punti e supererebbe il nostro portacolori, che al momento è virtualmente decimo con 3.200 punti. Attenzione poi a quello che farà il francese Arthur Fils, che più tardi incrocerà il greco Stefanos Tsitsipas e in semifinale dovrebbe eventualmente affrontare o lo spagnolo Carlos Alcaraz o l’australiano Alex de Minaur.

RANKING ATP VIRTUALE, LOTTA PER LA DECIMA POSIZIONE

10. Lorenzo Musetti (Italia) 3.200 punti (non gioca questa settimana)

11. Holger Rune (Danimarca) 3.180 punti (in semifinale a Barcellona, 3.310 in caso di finale e 3.480 vincendo il torneo)

12. Tommy Paul (USA) 3.160 punti (non gioca questa settimana)

13. Ben Shelton (USA) 2.80 punti (in semifinale a Monaco, ma non può entrare in top-10 perché vincendo il torneo andrebbe a 3.190)

14. Arthur Fils (Francia) 2.820 punti (ai quarti a Barcellona, 3.220 vincendo il torneo)