Luciano Darderi sconfitto da Shelton, l’americano va in semifinale a Monaco

Luciano Darderi esce di scena ai quarti di finale nell’ATP 500 di Monaco. A eliminarlo, con il punteggio di 6-4 6-3, è Ben Shelton, che lo batte per la seconda volta in carriera dopo la semifinale di Houston di un anno fa. In un’ora e 13 minuti è dunque definito l’avversario dell’argentino Francisco Cerundolo nella semifinale della parte bassa.

Primo set che parte nel segno di game incerti ora da una parte ora dall’altra, e nel quale la prima occasione è di Shelton, che però non riesce a sfruttarla sul 3-2 in proprio favore. In generale, l’americano colpisce quando può (e spesso lo fa bene) aggiungendo qualche variazione, Darderi cerca di rimanere solido nella maggior parte dei casi. C’è anche spazio sull’inventiva, come sul 4-4 quando il nativo di Villa Gesell s’inventa un grande tweener-lob spalle alla rete. Si va avanti così fino al 5-4 per il nativo di Atlanta, che nel decimo gioco riesce a prendersi sia il break che il set a 30 e con una risposta fulmimante, che lascia fermo l’italoargentino e strappa applausi.

Nel secondo parziale Darderi riesce ad alzare il livello del proprio gioco, approfitta di qualche momento di sufficienza di troppo da parte di Shelton e gli strappa la battuta nel terzo game. La gioia dura poco, perché dall’altra parte di break ne arrivano due consecutivi (e nelle vicinanze del terzo, sul 2-3 15-30, a punto perso, il portacolori dell’Italia si spazientisce e lancia una pallina a distanza siderale, di rabbia: resta un mistero sulla fine di detta palla). Per l’americano, così, la situazione si fa molto più agile e tranquilla: ci sono tre match point sul 5-3. I primi due vengono annullati bene da Darderi, ma sul terzo c’è l’ace centrale a chiudere.

Meno prime in campo (56%-67%), ma più punti realizzati con essa in proporzione (77%-62%): è questa una delle chiavi per Shelton e per il suo tennis particolarmente propositivo in questa fattispecie. Anche sul rosso, che non è proprio la sua superficie, ma su cui ha già dimostrato di saper mettere insieme buoni riscontri.