Gressier beffato agli Europei di Cross! Trionfo spagnolo, ko in volata per il Campione del Mondo

Jimmy Gressier si era presentato con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross e puntava a conquistare il terzo titolo internazionale in stagione su tre superfici diverse: dopo essersi imposto nella mezza maratona agli Europei su strada in primavera e dopo aver vinto i 10.000 metri ai Mondiali outdoor a settembre, il francese inseguiva il risultato a effetto anche sugli sterrati di Lagoa (Portogallo).

Il transalpino ha cercato di imporre il suo ritmo, ma non è riuscito a scrollarsi di dosso lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo. I due classe 1997 si sono così fronteggiati a viso aperto nel corso dell’ultimo giro, ma anche il leggero tratto in salita (uno dei pochi pezzi su erba e non su terra battuta di un circuito molto tortuoso, arzigogolato e ricco di curve) non ha fatto la differenza. Si aspettava la folata del transalpino e invece è stato l’iberico a lanciare la volata decisiva, battendo il grande rivale dopo un palpitante duello.

Thierry Ndikumwenayo ha completato i 7.470 metri con il tempo di 22:05, precedendo Gressier di tre secondi. Arriva la prima gioia continentale dopo il bronzo dello scorso anno per il già terzo classificato sui 10.000 metri agli Europei di Roma. Secondo podio europeo nelle corse campestri per Gressier, che fu terzo quattro anni fa a Dublino. Il podio è stato completato dallo svizzero Dominic Lobalu (22:23), che ha regolato nel finale il britannico Scott Beattie (22:23) e l’irlandese Jack O’Leary (22:25).

Nessun italiano in top-20: Giovanni Gatto è stato il migliore (25mo in 23:04), Abderrazak Gasmi 31mo (23:10), Osama Zoghlami 42mo (23:33), Luca Alieri 44mo (23:34), Yassin Bouij 50mo (23:45), Yohanes Chiappinelli si è ritirato. La Spagna ha vinto il titolo a squadre (16 punti) davanti a Irlanda (26) e Francia (37), Italia ottava (98).