LIVE BoClassic 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti cerca l’ultimo assolo dell’anno. Si comincia alle 12.50 con la gara maschile

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della BoClassic 2025, la classica corsa su strada di San Silvestro che si disputa per la 51ma volta le vie del centro di Bolzano con partenza e arrivo in piazza Walther con una piccola variazione nel finale con il passaggio degli atleti nel parco che si affaccia sulla piazza poco prima del traguardo.

È l’ultimo appuntamento agonistico dell’anno per Nadia Battocletti, pronta a tornare protagonista alla BOclassic Alto Adige, lo storico evento di San Silvestro che anima le vie del centro di Bolzano. La fondista trentina ha già lasciato il segno nelle ultime due edizioni e si presenta al via con l’obiettivo di allungare una serie vincente che l’ha resa la regina recente della corsa. Quella altoatesina sarà anche la prima gara dopo il bis europeo nel cross, successo che ha suggellato un 2025 straordinario, impreziosito dai due podi ai Mondiali di Tokyo, con l’argento nei 10.000 metri e il bronzo nei 5.000.

Sui 5 chilometri, distanza della prova femminile, Battocletti detiene il primato europeo, grazie al 14:32 realizzato proprio a Tokyo all’inizio di maggio. Dalle 13.30 di mercoledì si confronterà con un campo partenti qualificato, che include l’etiope Ksanet Alem, la britannica Cari Hughes e la burundese Elvanie Nimbona. Nutrita anche la presenza italiana, con Federica Del Buono, reduce dal notevole 1h10:07 in mezza maratona, la campionessa italiana dei 10 km Valentina Gemetto, Micol Majori e Sara Nestola, bronzo europeo della mezza, al rientro alle gare dopo l’infortunio che le ha negato la partecipazione alla maratona mondiale.

Grande attesa anche per la 10 km maschile, che si annuncia combattuta e di alto profilo. Yeman Crippa, campione europeo dei 10.000 metri e della mezza maratona, torna alla BOclassic con il desiderio di interrompere una serie di tre secondi posti consecutivi. L’azzurro dovrà però misurarsi con avversari di primissimo piano: su tutti l’etiope Yomif Kejelcha, argento mondiale dei 10.000, il keniano Charles Rotich, terzo dodici mesi fa, il sudafricano Maxime Chaumeton e il vincitore uscente Telahun Haile Bekele, che ha già fatto capire di puntare al bis nonostante un livello tecnico ancora più elevato. La partenza è fissata alle 12.50, con una start list che comprende anche il campione italiano di mezza maratona Badr Jaafari, fresco vincitore alla maratona di Firenze, e il campione italiano di cross Luca Alfieri. Assente invece Pietro Riva, costretto al forfait a causa dell’influenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della BoClassic 2025, la classica corsa su strada di San Silvestro che si disputa per la 51ma volta le vie del centro di Bolzano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 12.50 con la 10 km maschile, dalle 13.30 la 5 km femminile. Buon divertimento a tutti.