Atletica, Fabbri e Weir aprono la stagione outdoor a Gaborone. Tebogo anima il suo Botswana da eroe

Leonardo Fabbri e Zane Weir sono pronti per incominciare la propria stagione all’aperto. I due azzurri hanno scelto Gaborone (Botswana), sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League), per mettersi nuovamente in gioco nel getto del peso dopo non aver ottenuto i risultati sperati agli Europei e ai Mondiali Indoor. L’appuntamento è per sabato 12 aprile, la loro gara incomincerà alle ore 13.05.

I due azzurri, che attualmente si stanno allenando a Stellenbosch (Sudafrica), rimarranno in terra africana fino al 5 maggio e hanno scelto questo appuntamento nello stesso continente per scaldare un po’ i motori in un contesto agonistico probante, in modo da fare un punto della situazione lungo il cammino che culminerà con i Mondiali outdoor previsti a settembre in quel di Tokyo. Il toscano si impose due anni fa a Gaborone con 21.32, precedendo proprio il compagno di allenamenti (21.09): fu l’inizio del cammino verso l’argento iridato.

I nostri portacolori incroceranno l’arabo Mohammed Tolu, i sudafricani Kyle Blignaut e Aiden Smith, il tedesco Eric Maihofer, il ceco Tadeas Prochazka. Fabbri detiene la miglior prestazione mondiale stagionale con i 21.95 metri siglati a Lievin, poi non replicati nei due grandi appuntamenti internazionali, mentre Weir vanta il terzo accredito con i 21.76 metri toccati ad Ancona.

Il vincitore dell’ultima Diamond League (22.98 metri di record italiano a Bruxelles) e vice campione del mondo in carica è già stato annunciato al Memorial Ottolia di Savona del 21 maggio proprio insieme a Zane Weir. A Gaborone è attesissimo il padrone di casa Letsile Tebogo, Campione Olimpico dei 200 metri, mentre sui 100 metri si preannuncia un duello tra il keniano Ferdinand Omanyala e il sudafricano Akani Simbine.