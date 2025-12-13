Atletica, Jimmy Gressier favorito agli Europei di Cross: tre trionfi su tre terreni diversi? L’Italia punta su Chiappinelli

Jakob Ingrebrigtsen era l’uomo più atteso agli Europei di Cross, ma un paio di settimane prima dell’evento il fuoriclasse norvegese ha deciso di dare forfait. Il Campione Olimpico dei 5000 metri ha preferito concentrarsi sulla preparazione per la prossima stagione, cercando di recuperare al meglio la propria condizione fisica dopo l’infortunio che ha condizionato l’ultima annata agonistica. Lo scandinavo non andrà dunque a caccia del quarto sigillo dopo quelli del 2021, 2022, 2024 e lo status di grande favorito della vigilia ricadrà su Jimmy Gressier.

Il francese proverà a emulare le gesta del connazionale Yann Schrub, capace di dettare legge un paio di anni fa. Il 28enne può inseguire la grande impresa: vincere tre titoli su tre terreni diversi nello stesso anno solare. A settembre si laureò Campione del Mondo sui 10.000 metri in quel di Tokyo, mentre in primavera si meritò la corona di Campione d’Europa di mezza maratona: prima la strada, poi la pista e ora la missione delle corse campestri. Il transalpino ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco domenica 14 dicembre a Lagoa (Portogallo), ma quali saranno i suoi avversari di riferimento?

Jimmy Gressier, che vinse tre titoli continentali tra gli under 23 dal 2017 al 2019 e che si mise al collo il bronzo tra i seniores nel 2021, dovrà vedersela con lo svizzero Dominic Lobalu (Campione d’Europa dei 10.000 metri) e con lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo (bronzo lo scorso anno ad Antalya). Il padrone di casa José Carlos Pinto potrebbe essere un outsider, anche perché conosce molto bene il tracciato (due settimane fa ha vinto il titolo nazionale proprio a Lagoa) ed è allenato da Gjert Ingebrigtsen (il padre del campione uscente). Più attardato nelle gerarchie della vigilia il lussemburghese Ruben Querinjean, anche se ha appena battuto Isaac Kimeli ai Campionati Belgi.

L’Italia si affiderà soprattutto a Yohanes Chiappinelli, primatista italiano di maratona e sesto nella 42 km agli ultimi Mondiali. L’azzurro proverà a ottenere un piazzamento di rilievo, ma molto difficilmente dovrebbe lottare per il podio. A difendere i colori dell’Italia, che lo scorso anno festeggiò l’argento di Yeman Crippa, ci saranno anche Luca Alfieri, Osama Zoghlami, Yassin Bouih, Giovanni Gatto e Abderrazzak Gasmi.