Atletica, marcia dimezzata a Los Angeles 2028: resta una sola distanza, addio gara a coppie

La marcia sarà relegata sempre più ai margini alle Olimpiadi: a Los Angeles 2028, infatti, si gareggerà soltanto su una distanza e sparirà la gara a coppie miste, che aveva debuttato a Parigi 2024 e che è subito stata accantonata visto lo scarso gradimento. Sono state inserite nuove prove che prevedono la contemporanea partecipazione di uomini e donne in altri sport, mentre ad atletica ne è stata tolta una preferendo la neonata 4×100 mista.

Il tacco e punta sembra godere di poco gradimento e la rivoluzione delle distanze a cui assisteremo nel 2026 non sembra avere più di tanto giovato in vista dei Giochi. Dal prossimo anno gli atleti saranno impegnati sui 21,097 km (al posto dei consueti 20 km, World Athletics ha deciso di adottare il chilometraggio della mezza maratona) e sui 42,195 km (al posto dei 35 km, mai inseriti nella rassegna a cinque cerchi), ma alle Olimpiadi si cimenteranno soltanto sui 21,097 km.

Come riporta il CIO, la dicitura ufficiale di questa competizione sarà “mezza maratona di marcia“, oggettivamente una complicazione per gli appassionati e soprattutto per chi non segue abitualmente le gare di atletica, che mescola una dicitura tipica della corsa con questa specialità caratterizzata da una tecnica unica nel suo generale. Dal prossimo anno avremo modo di abituarci alla novità, ricordiamo che ai Mondiali di Tokyo previsti a settembre si gareggerà ancora sui canonici 20 km. E chi praticherà i 42,195 km dato che non saranno olimpici?