Atletica, Massimo Stano e Francesco Fortunato tornano in gara: test per gli Europei a squadre

Massimo Stano e Francesco Fortunato saranno i due grandi protagonisti della terza prova dei Campionati di Società che andrà in scena domenica 13 aprile a Prato. Gli azzurri si cimenteranno sui 10.000 metri di marcia in quello che sarà un evento di avvicinamento agli Europei a squadre, in programma il 18 maggio a Podebrady (Cechia).

La partenza è fissata alle ore 11.45 sulla pista dell’impianto Mauro Ferrari, i nostri portacolori si erano già incrociati qualche settimana fa nella 20 km a Taicang (Cina), dove il Campione Olimpico di Tokyo 2020 chiuse in 1h18:28 e l’altro pugliese siglò il proprio personale (1h18:49).

Massimo Stanno indosserà la maglia delle Fiamme Oro e tornerà a cimentarsi su questa distanza a quattro anni dall’ultima volta (giusto pochi mesi prima della sua apoteosi ai Giochi), il suo personale è di 38:28.05 datato 2019 (secondo italiano di sempre, il record nazionale è detenuto da Ivano Brugnetti con 37:58.6). Francesco Fortunato difenderà i colori delle Fiamme Gialle e vanta un primato di 38:51.70 ottenuto lo scorso anno a Campobasso, durante l’inverno ha siglato il record del mondo dei 5000 indoor (17:55.65 ad Ancona).

Tra le donne è attesa Federica Curiazzi, campionessa italiana della 35 km. La portacolori dell’Atletico Bergamo 1959 Oriocenter incrocerà Lidia Barcella, Michelle Cantò, Giada Tradina. Tra gli juniores spiccano Giuseppe Disabato, Alessio Coppola e Serena Di Fabio, tutti freschi di grandi riscontri internazionali a livello giovanile.