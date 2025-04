Rivoluzione di peso per l’atletica alle Olimpiadi: a Los Angeles 2028 non si gareggerà nella staffetta mista di marcia (abbandonata dopo il poco brillante debutto della scorsa estate a Perugia), ma debutterà la 4×100 mista. La staffetta veloce con la contemporanea partecipazione di uomini e donne era stata riconosciuta come “disciplina ufficiale” da World Athletics poche settimane fa ed ecco che è prontamente arrivata la ribalta a cinque cerchi.

Come funzionerà questa gara? I dettagli sono stati già diffusi dalla Federazione Internazionale di atletica: le prime due frazioni saranno riservate alle donne, poi il testimone passerà agli uomini per la seconda parte della prova. Attenzione a un aspetto tecnico molto importante: l’atleta che dovrà percorrere la seconda curva non potrà lanciarsi con grande anticipo perché dovrà ricevere il cambio da una donna, per forza di cose più lenta di lui e con l’obbligo di rivedere i consueti tempi delle staffette di genere.

Vedremo la 4×100 mista alle World Relays, i cosiddetti Mondiali di staffette che si disputeranno a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. Al momento non risulta però presente ai Mondiali di Tokyo previsti a settembre. L’Italia può sognare in grande? Con Marcell Jacobs al top della forma, una lanciata Zaynab Dosso, magari l’emergente Kelly Doualla e un’altra garanzia al maschile si potrebbe sperare di lottare per le medaglie, ma bisognerà stare attenti al rischio delle troppe gare in calendario.