Jannik Sinner e l’ultima cambiale “indifendibile”: i punti da scartare prima del ritorno in campo

Mancano diciassette giorni al termine della squalifica di tre mesi che Jannik Sinner sta scontando. Lo stop si concluderà il prossimo 4 maggio e il numero 1 del mondo tornerà in scena agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a conservare la vetta del ranking ATP nonostante la lunga assenza: non ha potuto difendere i 1000 punti della vittoria al Masters 1000 di Miami e i 400 punti della semifinale al Masters 1000 di Montecarlo, ma lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev non hanno saputo approfittarne.

Al momento Jannik Sinner primeggia nella graduatoria internazionale con 9.930 punti all’attivo, precedendo l’iberico (virtualmente a 7.820, è ai quarti a Barcellona) e il tedesco (virtualmente a 7.685, è ai quarti ai Monaco). Il supplizio sta per concludersi, ma a breve il 23enne sarà chiamato all’ultimo scarto di punti prima del suo rientro in campo: non potrà onorare la cambiale da 200 punti che gli si presenterà all’orizzonte settimana prossima, figlia dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno al Masters 1000 di Madrid (decise poi di non scendere in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime).

Si tratta dell’ultimo scarto senza il diritto di difendersi e così Jannik Sinner scivolerà a quota 9.730 prima del suo esordio nella Capitale, dove sarà testa di serie numero 1 del tabellone e debutterà direttamente al secondo turno. Tra l’altro avrà subito la possibilità di guadagnare punti, perché lo scorso anno non giocò a Roma e quindi avrà prontamente la possibilità di rimpinguare il bottino e di tornare subito sopra i 10.000 punti. Successivamente ci saranno gli 800 della semifinale al Roland Garros, i 500 della vittoria ad Halle e i 400 dei quarti di finale a Wimbledon.