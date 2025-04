Alex Marquez: “Piccolo infortunio al braccio, devo stare più calmo. Imparo le curve da Marc”

Alex Marquez ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez. Il padrone di casa si è distinto in sella alla Ducati del Team Gresini, riuscendo a precedere le ufficiali di Francesco Bagnaia (secondo) e del fratello Marc Marquez (quarto), oltre che la VR46 di Franco Morbidelli.

Il centauro iberico è caduto durante le prove libere, ma è rimontato in sella ed è risultato il più veloce del venerdì. Alex Marquez ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky, mostrando qualche leggera escoriazione sul gomito sinistro: “Ho un piccolo infortunio al braccio, ma è una cosa normale quando cadi ad alta velocità, niente di preoccupante. Sono stato veloce, ma devo imparare ad essere calmo e più preciso perché abbiamo la velocità“.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Quando un pilota sbaglia sa perché lo ha fatto e vuole tornare in pista per essere più veloce, era il mio lavoro tornare in pista e un modo per chiedere scusa al mio team per l’errore. Non dobbiamo fare quegli errori, ma sono contento di avere fatto quello che ho fatto dopo la caduta“.

Un passaggio anche in merito all’avere seguito il fratello: “Quando siamo usciti dai box mi sono voluto mettere dietro di lui perché volevo capire 3-4 curve in cui Marc va molto forte, soprattutto alcune a sinistra come la quattro, la sette e la otto. Alla cinque ero più veloce io, ma non ho calcolato bene la distanza. È sempre bello vedere come guida Marc che è sempre molto preciso e non fa errori“.