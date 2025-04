Marc Marquez: “Alex il più forte, sono vicino a Bagnaia. Abbiamo scelto una strada sbagliata”

Marc Marquez ha concluso al quarto posto le pre-qualifiche del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez. Il leader della classifica generale, reduce dalle due schiaccianti vittorie di Doha, si è accomodato alle spalle del fratello Alex, del compagno di squadra Francesco Bagnaia e del baldanzoso Franco Morbidelli.

Marc Marquez ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Oggi è stata una giornata difficile perché abbiamo iniziato un po’ così. Abbiamo scelto la strada sbagliata, ma alla fine della FP2 mi sono trovato un po’ meglio e vediamo se domani possiamo continuare su quella strada“.

Il centauro della Ducati ha tracciato il bilancio di questa giornata: “Il pilota più veloce oggi è stato Alex (Marquez, n.d.r.): è stato il più forte su passo e giro nella FP1, nella seconda sessione è stato il più forte sul giro perché non ha fatto il passo ma gli è venuto facile il tempo. Dopo di lui ci siamo io, Bagnaia e Morbidelli molto vicini. Domani proviamo a fare un altro passettino e ad essere più vicini ad Alex, che al momento è il più forte“.

Il padrone di casa si è reso protagonista di un notevole salvataggio della moto in un venerdì un po’ più complicato rispetto agli standard a cui era stato abituato nei precedenti appuntamenti di questa stagione: “Stavo provando un assetto diverso e non ho staccato bene, poi ho visto un pezzo di carbonio, ero fuori linea, ho frenato ed è partita la moto, ma me lo aspettavo“.