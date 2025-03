WTA Miami 2025, avanzano Sabalenka e Gauff. Esce Elena Rybakina

I match valevoli per la parte alta del secondo turno animano il programma della terza giornata del WTA di Miami, terzo torneo 1000 della stagione. Travolgente esordio nel torneo per Aryna Sabalenka e Coco Gauff che vincono agevolmente le proprie sfide. Esce la testa di serie numero sette Elena Rybakina, battuta al terzo set dall’americana Ashlyn Krueger.

In apertura la cinese Qinwen Zheng supera, in un’ora e diciassette minuti, l’americana Lauren Davis con il punteggio di 6-1 7-5. Jasmine Paolini reagisce al difficile inizio, 0-3 in pochi minuti, e piega 6-4 6-4 la slovacca Rebecca Sramkova in un’ora e quarantuno. La romena Elena-Gabriela Ruse elimina la testa di serie numero 29 Magdalena Frech con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e quarantasette minuti. L’impresa di giornata la firma Ashlyn Krueger. La tennista americana batte, in un’ora e cinquanta minuti, la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero sette, con il punteggio di 6-4 2-6 6-4.

La canadese Leylah Fernandez supera 7-6 (1) 6-3 l’americana Alycia Parks in un’ora e quarantatré minuti. Debutto travolgente per la statunitense Coco Gauff. La testa di serie numero tre annichilisce 6-0 6-0 in quarantasette minuti la connazionale Sofia Kenin. Magda Linette elimina la russa Ekaterina Alexandrova. La polacca batte la testa di serie numero diciotto in un’ora e trentacinque con il punteggio di 7-6 (5) 6-2. Inizio agevole per la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa impiega poco meno di un’ora per avere ragione della bulgara Viktoriya Tomova con un perentorio 6-3 6-0.

La statunitense Taylor Townsend elimina la testa di serie numero diciannove Yulia Putintseva in due ore e cinque imponendosi 7-6(2) 1-6 6-1. Avanza la tunisina Ons Jabeur. La testa di serie numero 31 regola, in un’ora e ventinove, la ceca Katerina Siniakova per 6-4 7-6(7). Maria Sakkari impiega quasi tre ore per vincere la battaglia con Lucia Bronzetti. La giocatrice ellenica s’impone al terzo set con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 in due ore e quarantotto minuti. L’americana Hailey Baptiste ferma la corsa della russa Daria Kasatkina vincendo al terzo set, 3-6 6-4 7-5 lo score del match, una battaglia di due ore e venti minuti.

Si ferma subito la corsa della testa di serie numero 21 Donna Vekic. L’elvetica Rebeka Masarova regola, in poco più di un’ora e dieci, la giocatrice croata con il punteggio di 6-1 6-3. L’ennesima vittoria contro pronostico la firma la ceca Linda Fruhvirtova che travolge 6-0 6-2, un’ora e tredici la durata del confronto, la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Successo importante per l’ex numero uno del mondo Naomi Osaka. La giocatrice giapponese batte 6-2 6-4 la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 24. In chiusura di giornata l’americana Danielle Collins supera 6-4 7-6 (3) la romena Sorana Cirstea.