Musetti-Halys, ATP Miami: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Quentin Halys al secondo turno del Masters 1000 di Miami: dopo aver usufruito di un bye, il tennista italiano incomincerà la propria avventura sul cemento statunitense incrociando il sempre insidioso francese, che al debutto ha avuto la meglio sul brasiliano Thiago Seyboth Wild in due set. Si spera in un cambio di passo da parte del toscano, reduce dal ko ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, dopo aver incominciato la stagione con il terzo turno agli Australian Open.

L’appuntamento è per venerdì 21 marzo: sarà il primo incontro sul Court 5, con inizio alle ore 16.00. Il numero 16 del mondo incrocerà il numero 57 del ranking ATP, non ci sono precedenti tra il 23enne e il 28enne sul circuito maggiore, ma il transalpino ebbe la meglio agli ottavi di Challenger di Cherbourg nel 2020.

In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra l’australiano Tristan Schoolkate e il canadese Felix Auger-Aliassime, che proietterebbe verso un possibile ottavo di finale contro il serbo Novak Djokovic, favorito nel suo spicchio di tabellone ma che non sta attraversando un momento eccellente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Halys, secondo turno del Masters 1000 di Miami. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-HALYS, MASTERS 1000 MIAMI

Venerdì 21 marzo

Ore 16.00 ATP Masters 1000 Miami, secondo turno: Lorenzo Musetti vs Quentin Halys – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-HALYS A MIAMI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.