ATP Miami 2025, Fonseca vince la battaglia dei giovani. Giornata positiva per il tennis italiano

Il torneo ATP di Miami allinea il tabellone ai trentaduesimi di finale con i sedici incontri di primo turno della parte alta. Il brasiliano Joao Fonseca vince la battaglia dei giovani con Learner Tien e avanza al secondo turno. Giornata positiva per il tennis italiano che chiude con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta.

Continua il momento negativo di Flavio Cobolli. Il tennista romano si arrende al terzo set contro l’argentino Thiago Augustin Tirante, 6-1 3-6 6-3 il punteggio a favore del giocatore sudamericano, che sfiderà ora il candese Denis Shapovalov. Nel derby americano Rally Opelka supera 6-3 7-6(7-4) Christopher Eubanks in un’ora e venticinque minuti e proverà ora a sorprendere il danese Holger Rune. Zizou Bergs deve lottare quasi due ore e mezza per avere ragione, 7-6(7-2) 7-5 lo score dell’incontro, per avere ragione del portoghese Nuno Borges e misurerà le sue ambizioni contro il russo Andrey Rublev. Accede ai trentaduesimi di finale Jacob Fearnley che supera al terzo set, due ore e venti la durata del confronto, il transalpino Benjamin Bonzi per 7-6(8-6) 2-6 6-4.Il giovane britannico andrà a collidere contro Alexander Zverev.

Avanza al secondo turno Coleman Wong. Il giocatore di Honk Hong regola 6-4 6-3 il tedesco Daniel Altmaier in un’ora e dieci e sfiderà ora lo statunitense Ben Shelton. Hugo Gaston approfitta del ritiro del giapponese Yoshiito Nishioka sul 6-4 3-1 a favore del francese. Il lucky loser transalpino guadagna così il diritto di sfidare Matteo Berrettini al secondo turno.

Netta l’affermazione di Luciano Darderi. Il tennista italiano piega, in poco più di un’ora, lo spagnolo Pedro Martinez per 6-4 6-1 e affronterà ora il difficilissimo esame Hubert Hurkacz. Il cinese Yunchaokete Bu coglie un’importante affermazione superando con un perentorio 6-4 6-2, un’ora e venti la durata del confronto, l’inglese Cameron Norrie, successo che gli vale il pass per la sfida dei trentaduesimi con Alex De Minaur.

L’australiano Jordan Thompson supera in rimonta, in due ore e sedici minuti, l’americano Marcos Giron imponendosi per 3-6 6-4 7-5 e accede al secondo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il canadese Gabriel Diallo, ripescato come lucky loser, debutta travolgendo 6-3 6-0 l’argentino Tomas Martin Etcheverry e incrocerà ora sulla propria strada il francese Arthur Fills. Matteo Arnaldi supera in tre set, 7-6(7-3) 4-6 6-3 la wild card cinese Yibing Wu e sfiderà ora il ceco Tomas Machac. Alejandro Davidovich Fokina batte in due set, 7-6(7-3) 6-3 il tedesco Jan-Lennard Struff in un’ora e mezza e si guadagna l’accesso al turno successivo contro Francis Tiafoe.

Nel duello tra giovani rampanti Joao Fonseca prevale su Learner Tien. Il brasiliano vince una battaglia di due ore e ventitré minuti con il punteggio di 6-7(1-7) 6-3 6-4 e incrocia ora il francese Ugo Humbert. Lorenzo Sonego piega 7-5 7-5 l’argentino Mariano Navone in poco più di due ore di gioco, il piemontese è atteso ora dal confronto con l’americano Taylor Fritz. Esce alla distanza Jakub Mensik che piega lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4 3-6 6-1. Il giocatore ceco sfiderà nel prossimo incontro Jack Draper, vincitore ad Indian Wells. Impiega oltra due ore Roman Safiullin per piegare al terzo set, 6-3 3-6 6-3 l’americano Jenson Brooksby e guadagnarsi la sfida di secondo turno con l’australiano Alexei Popyrin.