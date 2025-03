Errani/Paolini, questa fa male: immediata e pesante eliminazione a Indian Wells

Si ferma al primo turno il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della terza testa di serie, nel tabellone di doppio femminile dei BNP Paribas Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso sul cemento outdoor di Indian Wells (California, USA): le azzurre cedono all’esordio alla statunitense Asia Muhammad ed alla neerlandese Demi Schuurs, vittoriose per 6-4 6-0 in un’ora ed otto minuti di gioco, che agli ottavi se la vedranno con le russe Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break, in entrambi i casi a trenta, tra terzo e quarto game, con le azzurre costrette ad inseguire prima di riequilibrare il punteggio. Nel settimo gioco arriva un altro break a quindici in favore di Muhammad e Schuurs, ma nell’ottavo gioco Errani e Paolini hanno ancora l’occasione per operare il controbreak sul 30-40: la coppia italiana sciupa due occasioni ed al punto decisivo la statunitense e la neerlandese si salvano ed allungano sul 5-3. Le azzurre annullano un set point sul 40-40 nel nono game, ma nel decimo Muhammad e Schuurs tengono la battuta a trenta e chiudono sul 6-4 dopo 42 minuti.

Nella seconda frazione arriva subito il break a zero in avvio di Muhammad e Schuurs, che confermano lo strappo ed addirittura nel terzo game si portano sul 3-0 pesante con un nuovo break a trenta. Nel quarto gioco le azzurre hanno l’opportunità di accorciare i conti, ma al deciding point arriva il 4-0 in favore della statunitense e della neerlandese. Nel quinto game la coppia italiana risale dal 15-40, ma il punto decisivo sorride ancora a Muhammad e Schuurs, che si portano sul 5-0 ed a seguire chiudono i conti sul 6-0 in soli 26′ di gioco.

Le statistiche sono ovviamente favorevoli a Muhammad e Schuurs, che vincono 56 punti contro i 40 delle azzurre, facendo la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottengono il 72% dei punti contro il deficitario 44% della coppia italiana. Errani e Paolini concedono 9 palle break e cedono la battuta in 5 occasioni, mentre sfruttano 1 sola delle 4 opportunità di break avute a disposizione.